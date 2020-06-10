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Казахстанцам не будут платить за видео правонарушений — МВД

Просмотров:216 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Казахстанцам не будут платить за видео правонарушений — МВД
Фото из Сети интернет
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о разработке приложения, с помощью которого казахстанцев могли бы награждать за сообщения о правонарушениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Законом Казахстана об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка предусмотрено через местные бюджеты поощрение граждан, которые активно принимают участие в охране общественного порядка. О приложении, с помощью которого граждане выявляют какие-либо правонарушения, и чтобы за это получали финансовые средства, — на эти программы и эти услуги в бюджете деньги не заложены. МВД не имеет на это ни расчетного счета, ни финансовых средств. Такое приложение платно установлено не будет», — сказал министр на брифинге СЦК.

Глава МВД рекомендовал сообщать о правонарушениях по контактным номерам на сайте полиции. В 2018 году бывший министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщал, что казахстанцев планируют поощрять деньгами за фотографии и видеозаписи правонарушений.

«Мы изучили опыт Канады, США, Австралии, Ирландии. Там, если человек сфотографировал правонарушение, отправил в полицию, оно подтвердилось, нарушителя наказали, то этому гражданину выплачивается некоторый поощрительный фонд. (…) Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу, 50 процентов штрафа мы отправляем государству, 40 процентов — гражданину, который нам направил, и 10 процентов уходят фирме, которая разрабатывает эту программу», — сказал Касымов в декабре 2018 года.


Источник: news.mail.ru
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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 12:48
Ну ясень пень. Тут же Саке, Баке уже не помогут. Видео отправлено, ещё и деньги уплачены, тяжеловато будет вытащить. Под самих себя копать не будут.
 
 

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