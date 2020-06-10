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Мужчина поджёг себя перед зданием прокуратуры в знак протеста

Просмотров:1319 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Мужчина поджёг себя перед зданием прокуратуры в знак протеста
Фото: uralskweek.kz
32-летний Данияр Инжигали поджег себя перед зданием прокуратуры города Уральск. Таким образом он выразил свой протест против его постоянного преследования со стороны полицейских.

Данияр Инжигали провел свой акт самоподжога перед зданием городской прокуратуры примерно в 11 часов дня 10 июня. Перед этим он сказал, что несколько месяцев его постоянно вызывают в полицию в качестве подозреваемого по обвинению в преступлении, которого не совершал.

— Я уверен, что это делается только из-за того, что я участвую в протестном движении и выступаю против нынешней власти. У меня больше нет сил терпеть это. Я неоднократно обращался с жалобами на действия полицейских руководству полиции и в органы прокуратуры. Но они на мои жалобы не реагируют. Поэтому я сегодня решил сделать это, — сказал Данияр Инжигали перед собравшимися полицейскими и своими соратниками, которых заранее пригласил на место события. После чего достал из-за пазухи бутылку с горючей жидкостью, облился ею и поджег себя.

Снимавший это на камеру смартфона активист Аслан Сагутдинов, пытался остановить Данияра Инжигали, но последний успел поджечь себя. Сотрудники полиции практически сразу же стали тушить мужчину и сорвали с него верхнюю одежду. После этого с места происшествия Данияр Инжигали был доставлен в больницу с ожогами верхней части тела. Аслан Сагутдинов был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции, где у него изъяли смартфон, на который он записывал видео.

Напомним, что Данияр Инжигали за последние полгода уже дважды пытался поджечь себя в знак протеста против произвола полиции. В первые два раза ему не дали это сделать его же соратники, которых он приглашал на акты самосожжения.



Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 5 )

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Respirator (Посетители) Сегодня, 19:23
Хайпанул))
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:22
Я не вижу смысла по предубеждению или с целью идти против власти и страдать от последствий, мы живём в Казахстане не хуже а то и получше других постсоветских стран! Практический в любой постсоветской стране присутствует главный враг гражданина и государства это чиновник с родственными связями он приходит к власти, сам на ноги встаёт и родственников подтягивает а они знакомых и так до бесконечности а о стране и гражданах беспокоится некогда. Не одна опозиция в случае одержания верха не исправит ситуацию заложенную в менталитете или можно сказать инстинкте родственных связей и попытки иметь большый авторитет путём преумножения денежных средств естественно понятно добытых служебным положением в ущерб государству. Было бы всё по-другому если бы государство само растила, воспитывала и готовила чиновников, фискал и сотрудников различных органов из своих же государственных собственных в прямом смысле слова детей а это дети из детских домов не имеющих родственников и не привязных к ним, вместо того чтоб бросать все усилия на лучшее воспитание и лучшее образование им они во множестве своём вырастают чуждыми для общества и не нужными не для кого и даже самому государству, вот этих детей нужно всеми силами обучать юридический и политически, став чиновником такой человек не будет думать о наживе и родственниках которых у него нет и все силы и смысл жизни предаст на служению своему единственному родителю ( государству )!
 
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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:42
Zinger,
Мимоза,
Нельзя судить о человеке, про жизнь которого вы ничего не знаете!
Я его не знаю, как его жизнь превратили в ад - не знаю. Но осуждать не буду, это его протест!
 
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Zinger (Посетители) Сегодня, 16:51
Цитата: Мимоза
Парню явно к психиатру дорога.


Это точно. И тому гражданину беглому из прекрасной европейской страны, который спонсирует таких вот героев, - тоже туда дорога. А то и дальше.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 16:49
Парню явно к психиатру дорога.
 
 

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