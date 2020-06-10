Мужчина поджёг себя перед зданием прокуратуры в знак протеста

32-летний Данияр Инжигали поджег себя перед зданием прокуратуры города Уральск. Таким образом он выразил свой протест против его постоянного преследования со стороны полицейских.Данияр Инжигали провел свой акт самоподжога перед зданием городской прокуратуры примерно в 11 часов дня 10 июня. Перед этим он сказал, что несколько месяцев его постоянно вызывают в полицию в качестве подозреваемого по обвинению в преступлении, которого не совершал.— Я уверен, что это делается только из-за того, что я участвую в протестном движении и выступаю против нынешней власти. У меня больше нет сил терпеть это. Я неоднократно обращался с жалобами на действия полицейских руководству полиции и в органы прокуратуры. Но они на мои жалобы не реагируют. Поэтому я сегодня решил сделать это, — сказал Данияр Инжигали перед собравшимися полицейскими и своими соратниками, которых заранее пригласил на место события. После чего достал из-за пазухи бутылку с горючей жидкостью, облился ею и поджег себя.Снимавший это на камеру смартфона активист Аслан Сагутдинов, пытался остановить Данияра Инжигали, но последний успел поджечь себя. Сотрудники полиции практически сразу же стали тушить мужчину и сорвали с него верхнюю одежду. После этого с места происшествия Данияр Инжигали был доставлен в больницу с ожогами верхней части тела. Аслан Сагутдинов был задержан полицейскими и доставлен в отдел полиции, где у него изъяли смартфон, на который он записывал видео.Напомним, что Данияр Инжигали за последние полгода уже дважды пытался поджечь себя в знак протеста против произвола полиции. В первые два раза ему не дали это сделать его же соратники, которых он приглашал на акты самосожжения.