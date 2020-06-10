Президента наделят новыми полномочиями: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который расширит полномочия Президента в вопросах военного положения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Полномочия Президента дополнятся утверждением правил планирования обороны, которые предусматривают комплект документов плана обороны и компетенцию госорганов по их разработке.
Закон о военном положении дополняется статьей, согласно которой "Президент Казахстана в мирное время определяет порядок применения мер военного положения, утверждает положение о ставке Верховного главного командования Вооруженных сил Казахстана, положение о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы, положение об организации деятельности правительства Казахстана в период военного положения, а также положения о государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных ему, на период военного положения".
Ранее в Министерстве обороны отмечали, что основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов республики в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.
Кроме того, поправки предусматривают вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
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