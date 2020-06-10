В сокрытии доходов заподозрили участниц митинга многодетных матерей в Нур-Султане

Молчаливый митинг многодетных матерей прошел перед зданием Минтруда и соцзащиты населения в столице 8 июня.Некоторых участниц митинга многодетных матерей в Нур-Султане, выдвинувших 8 июня ряд требований, заподозрили в сокрытии доходов. В социальных сетях появился видеоролик, авторы которого утверждают, что отдельные из участниц митинга ведут далеко не бедную жизнь, передает BaigeNews.kz.Ролик опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Арман Бисемин.По данным создателей видео, одна из женщин, мать пятерых детей, уже состоит в очереди на жилье, при этом, якобы у нее есть свои квартира и автомобиль. Кроме того, она якобы получает АСП в размере 125 тысяч тенге. По их же сведениям, другая многодетная мать также имеет квартиру в ЖК "Манхеттен", состоит в очереди на жилье и так же получает АСП.Еще одна женщина, как утверждают авторы ролика, ежемесячно получает от спонсоров около одного миллиона тенге только на аренду квартиры. Также она якобы получает АСП. Другая участница митинга, если верить видеоролику, вместе с мужем имеет квартиру в столице и еще две - в Кокшетау. Как гласят титры ролика, она получает также различную финансовую помощь. По данным авторов видео, есть в рядах участниц митинга и предпринимательница, кроме того, ее супруг якобы является руководителем строительной компании.Молчаливый митинг многодетных матерей прошел перед зданием Минтруда и соцзащиты населения в столице 8 июня. Женщины стояли в масках и с плакатами в руках, на которых было написано: "Требуем арендное жилье", "Мы против обязательной вакцинации", "Требуем по 21 тысяче тенге на каждого ребенка", "Голодовка".