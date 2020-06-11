Об излучении от вышек 5G высказался министр

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал мнение о том, что антенны 5G имеют вредное для людей излучение, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Казахстане, по словам Жумагалиева, пилотные испытания оборудования 5G осуществляли в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.



"Работа оборудования продемонстрировала возможность передачи на очень высоких скоростях - до одного гигабита в секунду. Денег из бюджета не предполагается, потому что в целом развитие сетей телекоммуникаций осуществляется за счет средств операторов связи", - пояснил он.



"Что касается влияния сотовых антенн на здоровье людей, я хочу сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения санэпидемнадзора. Для каждой базовой станции выдается соответствующий санитарный паспорт. Когда сотовая антенна устанавливается на жилом доме, она устанавливается в соответствии с требованиями и при наличии санитарной зоны. В этом отношении жильцам нечего бояться. Соответствующие медицинские организации согласовывают это дело", - заверил министр.



В Сети распространяют сообщения о том, что 5G-волны снижают иммунитет людей и вредят здоровью. К примеру, по данным Сnews.ru, в Великобритании участились случаи поджога вышек связи 5G: жители страны уверены, что сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса.



Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергала распространенный слух. По данным организации, мобильные сети 5G не способствуют распространению COVID-19.



Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. COVID-19 передается воздушно-капельным путем, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу.