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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Об излучении от вышек 5G высказался министр

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 16:52
Об излучении от вышек 5G высказался министр
Фото ©REUTERS
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев прокомментировал мнение о том, что антенны 5G имеют вредное для людей излучение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Казахстане, по словам Жумагалиева, пилотные испытания оборудования 5G осуществляли в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

"Работа оборудования продемонстрировала возможность передачи на очень высоких скоростях - до одного гигабита в секунду. Денег из бюджета не предполагается, потому что в целом развитие сетей телекоммуникаций осуществляется за счет средств операторов связи", - пояснил он.

"Что касается влияния сотовых антенн на здоровье людей, я хочу сказать, что ни одна антенна не ставится без разрешения санэпидемнадзора. Для каждой базовой станции выдается соответствующий санитарный паспорт. Когда сотовая антенна устанавливается на жилом доме, она устанавливается в соответствии с требованиями и при наличии санитарной зоны. В этом отношении жильцам нечего бояться. Соответствующие медицинские организации согласовывают это дело", - заверил министр.

В Сети распространяют сообщения о том, что 5G-волны снижают иммунитет людей и вредят здоровью. К примеру, по данным Сnews.ru, в Великобритании участились случаи поджога вышек связи 5G: жители страны уверены, что сети пятого поколения способствуют распространению коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергала распространенный слух. По данным организации, мобильные сети 5G не способствуют распространению COVID-19.

Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты. COVID-19 передается воздушно-капельным путем, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении. Заразиться также можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • МаккенZи
  • dom555
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:01
5G 100% смерть если находишься в поле влияния постоянно. В Англии их жгут,как известно Англия не Мозамбик и дураков там нет,вот и жгут ротому , что умные понимают смерть на пороге.
 
-1
  • Барабашка
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • kostya_aktau
  • Ян
  • dom555
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:12
Хитрый министр не ответил прямо вредны или нет вышки 5G для людей, а лишь перевёл стрелки на санэпиднадзор,намекнув ,что если вышка получает санпаспорт ,то и брятся людям нечего!
 
 

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