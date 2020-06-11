«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Июня
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.47 KZT
  • €1 = 454.64 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как будут возвращать деньги за неиспользованные билеты, рассказали в КТЖ

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 17:50
Как будут возвращать деньги за неиспользованные билеты, рассказали в КТЖ
Фото из открытых источников
АО "Пассажирские перевозки" в связи с поступающими обращениями от пассажиров напоминает, что возврат железнодорожных билетов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, передает zakon.kz.

Так, при возврате проездных документов (билетов):
- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость проезда;
- менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда – выплачивается стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты;
- менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты, но не более 30% от стоимости проезда.

По истечении 1 часа после отправления поезда возврат билетов не производится, денежные средства не возвращаются.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Как отметили в компании, в период действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусной пандемией было принято решение производить возврат денежных средств за железнодорожные билеты в полном объеме без удержания и штрафов. Приобретенные на указанный период (16.03.2020г. – 11.05.2020г.) железнодорожные билеты пассажир может вернуть в течение 6-ти месяцев.

Как будут возвращать деньги за неиспользованные билеты, рассказали в КТЖ


При обращении в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" для оформления возврата билета необходимо написать заявление, приложить билет и копию документа, удостоверяющего личность.

Также документы можно направить в один из региональных филиалов АО "Пассажирские перевозки":
1) РФ «Северный» - г. Нур-Султан, ул. Гете 11/1;
2) РФ «Южный» - г. Алматы, ул. Тобаякова 2/1;
3) РФ «Западный» - г. Актобе, ул. Станционная 11.

Заявления на возврат групповых билетов в претензионном порядке для получения причитающихся денежных средств направляются в АО "Пассажирские перевозки" - г. Нур-Султан, ул. Кунаева 6.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика