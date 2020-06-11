Как будут возвращать деньги за неиспользованные билеты, рассказали в КТЖ

АО "Пассажирские перевозки" в связи с поступающими обращениями от пассажиров напоминает, что возврат железнодорожных билетов производится согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом, передает zakon.kz.Так, при возврате проездных документов (билетов):- не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость проезда;- менее чем за 24 часа, но не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда – выплачивается стоимость билета и 50 % стоимости плацкарты;- менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после отправления поезда выплачивается стоимость билета, при этом удерживается вся стоимость плацкарты, но не более 30% от стоимости проезда.По истечении 1 часа после отправления поезда возврат билетов не производится, денежные средства не возвращаются.Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.Как отметили в компании, в период действия режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусной пандемией было принято решение производить возврат денежных средств за железнодорожные билеты в полном объеме без удержания и штрафов. Приобретенные на указанный период (16.03.2020г. – 11.05.2020г.) железнодорожные билеты пассажир может вернуть в течение 6-ти месяцев.При обращении в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" для оформления возврата билета необходимо написать заявление, приложить билет и копию документа, удостоверяющего личность.Также документы можно направить в один из региональных филиалов АО "Пассажирские перевозки":1) РФ «Северный» - г. Нур-Султан, ул. Гете 11/1;2) РФ «Южный» - г. Алматы, ул. Тобаякова 2/1;3) РФ «Западный» - г. Актобе, ул. Станционная 11.Заявления на возврат групповых билетов в претензионном порядке для получения причитающихся денежных средств направляются в АО "Пассажирские перевозки" - г. Нур-Султан, ул. Кунаева 6.