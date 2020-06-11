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Назван пороговый балл ЕНТ для поступления по гранту или на платной основе

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 18:50
Назван пороговый балл ЕНТ для поступления по гранту или на платной основе
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 июн — Sputnik. В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, какой пороговый балл нужно набрать, чтобы поступить в вуз по гранту или на платной основе.

Для поступления в национальные вузы нужно набрать не менее 65 баллов, в другие организации высшего и (или) послевузовского образования – не менее 50 баллов;

по областям образования:

- "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов;
- "Педагогические науки" – не менее 70 баллов;
- "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 65 баллов.

Ранее сообщалось о том, что процедуру присуждения образовательных грантов изменили в Казахстане. Время ЕНТ увеличили на 10 минут.

В 2020 году ЕНТ будет проходить с 20 июня по 5 июля в 161 пункте при строгом соблюдении санитарных требований.

В общей сложности 131 755 человек будут проходить тестирование. Среди этого количества порядка 20 тысяч выпускников прошлых лет.


Источник: sputniknews.kz
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