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Казахстанцы смогут жениться с помощью QR-кода

Просмотров:60 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Казахстанцы смогут жениться с помощью QR-кода
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 11 июн — Sputnik. Подать заявление на регистрацию брака в Казахстане и получить другие услуги можно будет по QR-коду, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, выступая на отчетной встрече перед населением.

Технические специалисты работают над тем, чтобы уже в этом месяце первые услуги можно было подписывать с помощью QR-кода.

В числе первых:

- регистрация брака;
- регистрация рождения ребенка;
- постановка ребенка на очередь в детский сад;
- открытие юридического лица;
- прием налоговой отчетности (250-я форма).

"При получении этих услуг на компьютере вместо подписания ЭЦП человеку достаточно будет подписать запрос на получение услуги через мобильное приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. И не нужно будет устанавливать дополнительную программу для использования ЭЦП на компьютере", - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

Получая эти услуги на портале eGov.kz, гражданин на этапе подписания сможет выбрать функцию "Подписать, используя QR-code".

После этого необходимо отсканировать появившийся на мониторе код, используя приложение eGovMobile.

Для некоторых услуг возможность подписания запроса на их получение по QR-коду будет реализована уже до конца этого месяца.

В дальнейшем этот перечень услуг будет расширяться.

Приложение eGov mobile доступно к скачиванию на платформах App Store и PlayMarket.


Источник: sputniknews.kz
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