Казахстанцы смогут жениться с помощью QR-кода

НУР-СУЛТАН, 11 июн — Sputnik. Подать заявление на регистрацию брака в Казахстане и получить другие услуги можно будет по QR-коду, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, выступая на отчетной встрече перед населением.
Технические специалисты работают над тем, чтобы уже в этом месяце первые услуги можно было подписывать с помощью QR-кода.
В числе первых:
- регистрация брака; - регистрация рождения ребенка; - постановка ребенка на очередь в детский сад; - открытие юридического лица; - прием налоговой отчетности (250-я форма).
"При получении этих услуг на компьютере вместо подписания ЭЦП человеку достаточно будет подписать запрос на получение услуги через мобильное приложение eGov Mobile, отсканировав QR-код. И не нужно будет устанавливать дополнительную программу для использования ЭЦП на компьютере", - подчеркнул Аскар Жумагалиев.
Получая эти услуги на портале eGov.kz, гражданин на этапе подписания сможет выбрать функцию "Подписать, используя QR-code".
После этого необходимо отсканировать появившийся на мониторе код, используя приложение eGovMobile.
Для некоторых услуг возможность подписания запроса на их получение по QR-коду будет реализована уже до конца этого месяца.
В дальнейшем этот перечень услуг будет расширяться.
Приложение eGov mobile доступно к скачиванию на платформах App Store и PlayMarket.
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