Страны Евросоюза начнут открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля

Европейская комиссия в четверг порекомендовала открыть внешние границы ЕС 1 июля и призвала страны союза согласовать список государств, для жителей которых также будут сняты ограничения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Исполнительный орган ЕС призвал снять все ограничения на внутренние путешествия 15 июня
Международные путешествия принципиально важны для туристической отрасли и бизнеса, а также для семейных и дружественных связей, – отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.
Основными критериями для снятия ограничений для стран, не входящих в ЕС, станут уровень заражения и возможности для борьбы с вирусом. Запрет на въезд останется в силе для жителей стран с неблагоприятной санитарной обстановкой. Исключениями станут студенты и высококвалифицированные работники.
ЕС порекомендовал снять ограничения на приезжающих из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
Власти Кипра указывали, что в июле могут разрешить въезд гражданам Великобритании, а через несколько недель после этого — россиянам.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.