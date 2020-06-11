Страны Евросоюза начнут открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля

Европейская комиссия в четверг порекомендовала открыть внешние границы ЕС 1 июля и призвала страны союза согласовать список государств, для жителей которых также будут сняты ограничения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.



Исполнительный орган ЕС призвал снять все ограничения на внутренние путешествия 15 июня



Международные путешествия принципиально важны для туристической отрасли и бизнеса, а также для семейных и дружественных связей, – отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.



Основными критериями для снятия ограничений для стран, не входящих в ЕС, станут уровень заражения и возможности для борьбы с вирусом. Запрет на въезд останется в силе для жителей стран с неблагоприятной санитарной обстановкой. Исключениями станут студенты и высококвалифицированные работники.



ЕС порекомендовал снять ограничения на приезжающих из Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии.



Власти Кипра указывали, что в июле могут разрешить въезд гражданам Великобритании, а через несколько недель после этого — россиянам.