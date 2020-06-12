Еще 314 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки (11 июня) в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3 процента", - говорится в сообщении.
В разрезе регионов: Карагандинская область - 52 (4,0 процента) город Нур-Султан - 50 (1,9) Актюбинская область - 48 (10,8) город Алматы - 48 (1,6) город Шымкент - 29 (2,8) Алматинская область - 20 (4,3) Западно-Казахстанская область - 15 (1,7) Атырауская область - 14 (1,1) Мангистауская область - 11 (3,1) Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2) Жамбылская область - 5 (1,1) Туркестанская область - 4 (1,0) Северо-Казахстанская область - 4 (5,6) Акмолинская область - 2 (1,1) Павлодарская область - 2 (0,7) Костанайская область - 1 (0,5)
Выписаны по выздоровлении 248 человек.
Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8593. Летальных случаев - 67.
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