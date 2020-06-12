Еще 314 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки (11 июня) в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3 процента", - говорится в сообщении.



В разрезе регионов:

Карагандинская область - 52 (4,0 процента)

город Нур-Султан - 50 (1,9)

Актюбинская область - 48 (10,8)

город Алматы - 48 (1,6)

город Шымкент - 29 (2,8)

Алматинская область - 20 (4,3)

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7)

Атырауская область - 14 (1,1)

Мангистауская область - 11 (3,1)

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2)

Жамбылская область - 5 (1,1)

Туркестанская область - 4 (1,0)

Северо-Казахстанская область - 4 (5,6)

Акмолинская область - 2 (1,1)

Павлодарская область - 2 (0,7)

Костанайская область - 1 (0,5)



Выписаны по выздоровлении 248 человек.



Всего в стране выявлено 13 872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8593. Летальных случаев - 67.