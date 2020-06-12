«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.47 KZT
  • €1 = 454.64 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев назначил выборы в Сенат

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Токаев назначил выборы в Сенат
.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном в государственных СМИ.

В указе отмечается, что выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов палаты.

"Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования", - говорится в указе.

Токаев назначил выборы в Сенат


Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой из 14 областей, двух городов республиканского значения (Алматы и Шымкент), а также Нур-Султана. Кроме того, 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет.

Согласно законодательству Казахстана в выборах депутатов Сената участвуют выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока их полномочий.

Напомним, 2 мая Президент подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената Дариги Назарбаевой. Новым спикером Сената был избран Маулен Ашимбаев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 08:45
К бабке не ходи
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:14
интересно, дадут даригуше шанс?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика