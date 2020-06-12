Токаев назначил выборы в Сенат

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz."Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа, опубликованном в государственных СМИ.В указе отмечается, что выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов палаты."Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования", - говорится в указе.Сенат образуют депутаты, представляющие по два человека от каждой из 14 областей, двух городов республиканского значения (Алматы и Шымкент), а также Нур-Султана. Кроме того, 15 депутатов Сената назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет.Согласно законодательству Казахстана в выборах депутатов Сената участвуют выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. При этом их очередные выборы проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока их полномочий.Напомним, 2 мая Президент подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената Дариги Назарбаевой. Новым спикером Сената был избран Маулен Ашимбаев.