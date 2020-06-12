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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

США предрекли участь Советского Союза

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 07:59
США предрекли участь Советского Союза
Фото: Pixabay
Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа.

По его словам, «самоубийственная» политика главы государства ввергает США в атмосферу гражданской войны. Журналист отмечает, что сейчас страна переживает четыре кризиса одновременно.

Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Вспышка заболевания повлекла за собой рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5 процента.

Кроме того, смерть Джона Флойда после задержания полицейскими в Миннеаполисе спровоцировала расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие бунты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.

Журналист также отметил, что популизм Трампа с его намерениями прибегнуть к закону 1807 года о подавлении восстаний и дать армии право восстанавливать порядок в стране, вопреки основам правового государства и возражениям военного руководства, повергает страну в хаос.

Как считает обозреватель, действиями в обход Конгресса, давлением на правосудие и армию глава Белого дома уничтожает сложившуюся систему сдерживания и противовесов. При этом такая политика Трампа не лишает его шансов на переизбрание в этом году.

Ранее Трамп назвал четыре меры, которые, по его мнению, должны будут помочь исправить ситуацию с беспорядками в стране. Он пообещал работать над экономическим благополучием меньшинств, заняться проблемой неравного доступа к медицинским услугам, сделать полицию более соответствующей профессиональным стандартам и не лишать ее финансирования.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 08:32
ага, давайте все побежим тенге скупать.
а некоторые за рублями ща в очередь ломанутся lol
 
 

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