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Определена самая защищенная от COVID-19 группа крови

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Определена самая защищенная от COVID-19 группа крови
Фото с sarinform.com
Ученые из США выяснили, что обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Свои выводы эксперты опубликовали на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe, передает корреспондент Tengrinews.kz.

750 тысяч пациентов приняли участие в исследовании, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Сделав разделение на пол, вес и возраст, специалисты установили, что заболеваемость коронавирусом среди людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже.

Чаще всего COVID-19 обнаруживали у обладателей третьей и четвертой групп крови: среди них выявили 1,5 процента COVID-положительных. У людей со второй группой эта цифра составила 1,4 процента, а среди людей с первой - 1,3 процента.

У людей с четвертой группой крови коронавирус диагностировали в 4,1 процента случаев, у людей с третьей - в 4 процентах, у людей со второй - в 3,9 процента, у людей с первой - в 3,2 процента.

Ранее международная группа ученых пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Эксперты связали такое явление с характерными ей особыми мутациями.


Источник: Tengrinews.kz
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