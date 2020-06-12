London Post написала об Аблязове

Газета London Post
опубликовала статью о Мухтаре Аблязове, передает Tengrinews.kz.
Статья начинается с описания иммигрантского сообщества из стран бывшего Советского Союза.
"Многие из них притворяются, что бежали из страны, оставив свои пожитки, но приезжают с деньгами неизвестного происхождения. Их побеги были тщательно спланированы. Вне зависимости от того, что они пишут в Facebook, их вполне устраивают действующие режимы. Такими, по крайней мере, являются некоторые выходцы из Казахстана. Фактически они являются метастазами режима, а не демократической оппозицией. Они могут притворяться полезными для оказания давления на их родную страну, но на самом деле такие беженцы становятся бременем (для принимающих стран. - Прим.). Государства передают таких беглецов от одного к другому в надежде избавиться от нежелательных гостей", - говорится в публикации.
Как отмечает британское издание, Мухтар Аблязов покинул Казахстан одиннадцать лет назад.
"Он ушел в спешке: крупнейшее коммерческое финансовое учреждение в стране имело "дыру в документах". Шести миллиардов долларов недосчитались в учреждении. Аблязов был не одинок: с ним сбежал топ-менеджмент банка.
Аблязов понимал важность пиара, политического давления и подготовил некоторые связи. Он, не колеблясь, оказал помощь нескольким фондам.
Сейчас три страны требуют депортации Мухтара Аблязова по обвинению в мошенничестве и растрате - Казахстан, Российская Федерация и Украина. Как могут все эти страны быть "политически мотивированными" одним способом? Возможно, нам следует обратиться за разъяснениями, но прежде чем мы получим его, давайте просто напомним, что "БТА Банк" работал во всех трех странах и все три государства считают себя ограбленными руководством БТА. В ограблении нет ничего политического", - говорится в статье London Post.
По мнению авторов публикации, запрос на депортацию со стороны России - "единственная причина, по которой Аблязов и его союзники публикуют, казалось бы, бессмысленную критику путинского режима, это может пригодиться, когда появится новый запрос на депортацию".
"Но Россия, Украина и Казахстан не единственные страны, которые ищут Мухтара Аблязова. Высокий суд Великобритании выдал ордер на его арест. Таким образом, Мухтар Аблязов не может получить доступ к своей обширной недвижимости в Великобритании без риска быть арестованным.
Несмотря на то что практически любой в Евросоюзе знает об истинных причинах просьбы о предоставлении убежища, у них нет жизнеспособной стратегии выхода. Он будет бременем, пока не найдется более прагматичный подход", - пишет издание.
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