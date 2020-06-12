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Убивший зятя чемпион мира по боксу ушел от уголовной ответственности в Костанае

Просмотров:699 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Убивший зятя чемпион мира по боксу ушел от уголовной ответственности в Костанае
Фото из открытых источников
Костанай. 12 июня. КазТАГ – Убивший зятя чемпион мира по боксу Аслан Муканов ушел от уголовной ответственности в Костанайской области, сообщает «Алау».

«В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области состоялось оглашение постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении чемпиона мира по боксу Аслана Муканова. Трагедия произошла 11 июля 2019 года в поселке Алтын дала. Аслан Муканов совершил убийство мужа своей сестры – 32-летнего Серика Пшенбаева. Аслан Муканов признан невменяемым. Он освобожден от уголовной ответственности», - говорится в сообщении в пятницу.

Мужчине назначены принудительные меры медицинского характера.

«Он отправится на лечение в клинику в Талгарском районе Алматинской области», - сказано в сообщении.

Напомним, Муканов был задержан 11 июля 2019 года. Убийство произошло в поселке Алтын дала. Боксер нанес своей жертве смертельные ножевые ранения. Сразу после задержания стало известно, что Муканов прошел пешком 8 км и переплыл Тобол, прежде чем его задержали недалеко от поселка Заречный Костанайского района. На момент совершения преступления Муканов был чемпионом мира по версии NBA (National Boxing Association) – в марте 2019 года он нокаутировал боксера из Венесуэлы, тем самым, одержав шестую победу подряд.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Freeman81
 Ян (Посетители) Сегодня, 11:12
Удары в голову не бывают безвредными.
 
 

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