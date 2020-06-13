Названы «скрытые» признаки коронавируса

Сокращение объема легких и ухудшение функции почек могут не заметить носители коронавирусной инфекции, которых часто называют бессимптомными, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Слово "бессимптомное" - это бессмысленное слово. Оно подчеркивает, что человек не болеет, но какой же это бессимптомник, если у него внутренние органы разрушаются? Это симптомы, которые мы сами не ощущаем", - сказала она.



"В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают в поле внимания врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", - отметила Баранова.



По ее словам, стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была возможность сравнить объем легких.



"Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", - рекомендует биолог.



Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может также не замечать снижение функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию. Биолог также отметила, что ряд научных работ описывал "бессимптомное" течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием.



"У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее, это человек с не выявленными симптомами", - сказала Баранова.



По мнению биолога, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса - безопаснее не увеличивать число контактов.



Отметим, что ученые из Северо-Западного университета США, составившие обзор неврологических симптомов зараженных пациентов, заявили, что COVID-19 представляет глобальную угрозу всей нервной системе человека.



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