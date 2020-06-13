День рождения Дениса Тена. Что мы помним о погибшем спортсмене?

13 июня казахстанскому фигуристу и призеру олимпийских игр Денису Тену исполнилось бы 27 лет. Но жизнь талантливого спортсмена прервалась из-за рокового преступления на одной из алматинских улиц. Два года назад он попытался помешать двум автомобильным ворам, скручивавшим зеркала с его автомобиля — за что получил удар ножом. 25-летний фигурист скончался в реанимации, а его трагическая и такая нелепая смерть повергла в траур всю страну.«Не знаю о чем написать в этот ординарный для многих день. И зачем писать? 25 лет назад, я родился в эту же самую дату. Так вышло. Это заслуга родителей.Мой брат выбрал мне имя. А позже мама отдала на всякие кружки и секции. Папа содержал семью. Я лишь просто был в центре внимания, окутанный ласками и заботой.На коньках я катался, потому что мне подарили эту возможность. Ходил в музыкальную школу, потому что меня туда отводили каждый будний вечер. Я делал все то, что преподносилось мне родителями или мимолетными шансами.Кто же я? И что я сделал? Не знаю. Но все эти последствия сделали меня счастливчиком. Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25 мир стал ощущаться иначе», — эти слова спортсмен написал за месяц до трагической смерти, в свой 25-ый день рождения.Будущий призер Олимпийских игр родился летом 1993 года в Алматы. Уже в раннем детстве родители заметили таланты юного мальчика - помимо фигурного катания Денис занимался и другими видами спорта, ходил в школу танцев и живописи, окончил 5 классов в музыкальной школе по классу фортепиано и пел в хоре. Он также любил теннис и акробатику, занимался тхэквондо, карате и плаванием.Но главной страстью Тена оставались лед и коньки. С ними он и свяжет свою недолгую, но удивительную жизнь.К сожалению, в те годы в Казахстане было совсем не развито фигурное катание. Поэтому зимой юный спортсмен катался на открытом городском катке, а летом — на искусственном в обычном ТРЦ.Позже Денис расскажет, что во время его тренировок на фигуристов постоянно смотрели посетители фаст-фудов и бутиков.«На протяжении многих лет я всегда работал на износ, у меня не было возможности элементарно восстановиться и досконально вылечиться после болячек, которые нарастали одна за другой. Зато теперь в мире фигурного катания все знают о Казахстане», — рассказывал спортсмен в интервью.В 2003 году на турнире «Хрустальный конек» знаменитый тренер Елена Буянова заметила талант мальчика и пригласила его в Москву. Спустя 7 лет Тен переехал в Лос-Анджелес к своему новому тренеру Фрэнку Кэрроллу.В мае 2014 года Денис Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с красным дипломом. Он учился в бизнес-школе при Казахстанско-Британском техническом университете, осваивая степень MBA по программе «Нефть и газ».Тен выиграл чемпионат Казахстана в 2006 году в 12 лет, соревнуясь со взрослыми спортсменами. Однако выступать на международном уровне он начал только в следующем сезоне из-за возрастных ограничений.Он стал 10-м на этапе юниорского Гран-при в Нидерландах. Затем вторым на национальном первенстве, а позже принял участие в чемпионате мира среди юниоров, где не смог пройти отбор в произвольную программу, заняв 26 место.В том же сезоне Денис выиграл несколько менее престижных международных соревнований, таких как Haabersti Cup и Dragon Trophy.Победы давались молодому спортсмену с трудом. В следующем сезоне Денис соревновался уже на двух этапах юниорского Гран-при в Эстонии и Румынии, где стал 10-м и 6-м, соответственно. На чемпионате мира среди юниоров он занял 16 место.В 2008 году Тен блеснул, лидировав на этапе Гран-при в Минске. Во Франции юноша занял 4-е место, что позволило пройти в финал и стать пятым.Затем Денис отправился в российскую столицу, на Кубок страны. Фигурист выступил на IV этапе и победил.Сезон 2008/2009 стал для Дениса Тена щедрым на награды. На континентальном чемпионате дебютант вырвался на 9-е место, а на юниорском мировом чемпионате стал четвертым.Но главный триумф ждал спортсмена из Казахстана в Лос-Анджелесе: «Стэйплс-центр» и 18 тыс зрителей рукоплескали казахстанцу и его американскому коллеге Эвану Лайсачеку стоя. 15-летний Денис оказался самым юным спортсменом мирового первенства.Он заработал для Казахстана две путевки на Олимпиаду в Ванкувере в мужском одиночном катании (впервые за всю историю фигурного катания Казахстана).На зимних Олимпийских играх 2010 года занял 11-е место, будучи самым молодым участником в мужском первенстве.Денис Тен стал первым спортсменом в истории независимого Казахстана, которому удалось завоевать такое количество наград: Олимпийские игры (2014), чемпионаты мира (2013, 2015), континентальный чемпионат (2015), зимняя Универсиада (2017), зимние Азиатские игры (2011), а также призы на этапах Гран-при по фигурному катанию.Настоящий триумф ждал 21-летнего спортсмена в феврале 2014 года. Денис Тен участвовал в зимней Олимпиаде в Сочи, где вышел на третью ступеньку пьедестала. Это первая олимпийская награда в этом виде спорта, которую удалось завоевать казахскому спортсмену.«Моя мечта была совместить в себе лучших фигуристов мира в одно целое и быть тем самым идеальным фигуристом, которого в природе, по идее, существовать не может. Но в то же время, конечно, хочется являться какой-то индивидуальностью, уметь то, чего у других нет», — рассказывал Тен в интервью.Настоящий патриот своей страны. Так говорили не только знакомые и друзья фигуриста, но и все поступки талантливого спортсмена. В Казахстан он привез шоу мирового уровня по фигурному катанию, привлекая известных спортсменов по всему миру. Каждое шоу на льду Дениса проходило с полным аншлагом на льду.«Я мечтаю создать компактную шоу-программу и показывать ее жителям всего Казахстана. Чтобы все казахстанцы могли видеть красоту фигурного катания», – сказал как-то Тен после шоу в столице.Денис участвовал во многих благотворительных акциях. Так в 2011 году он был активным участником проекта «Skating Friends Support Japan», помогающим пострадавшим после землетрясения, произошедшего в Японии в марте 2011 года.В 2013 году спортсмен посетил детскую деревню SOS в Астане и школу-интернат в Алма-Ате. В 2014 году собранные средства с ледового шоу «Денис Тен и Друзья» в Астане были отправлены 6-летнему мальчику Нурсату Жакыпбаю, болеющему нейролейкозом и нуждающегося в дорогостоящих операциях за рубежом.Он часто проводил встречи и конференции со студентами различных казахстанских университетов и школ. В 2014 году он проводил мотивирующие встречи с лидерами студенческих альянсов в акимате Алматы, встречался со студентами Назарбаев Университет, международной школы MIRAS и с юными журналистами во дворце школьников в Астане.В целях развития фигурного катания в Казахстане спортсмен несколько раз в год проводил мастер-классы для юных фигуристов.В мае 2013 года состоялось первое ледовое шоу в Казахстане с участием мировых звезд фигурного катания «Денис Тен и друзья». Шоу прошло с феноменальным успехом, около 10 тысяч человек посетило 2 представления в Алма-Ате и Астане.По словам очевидцев, по окончанию представлений зрители аплодировали спортсменам стоя на протяжении 17 минут.Денис был разносторонним и талантливым юношей - он увлекался фотографией и завел ради этого страницу в Instagram. А в конце июня 2018 года фигурист анонсировал выход своей первой песни She won't be mine («Она не будет моей»).Спортсмен называл себя счастливчиком - у него была любовь и забота близких людей, восхищение поклонников, уважением коллег и всемирная слава. Но все это прервалось в один роковой день на одной из улиц родного города Дениса.19 июля 2018 года в центре Алматы на парковке недалеко от пересечения улиц Курмангазы и Байсеитовой спортсмен застал двух преступников при краже зеркал с его автомашины.Началась потасовка, и один из воров нанес Денису глубокое ножевое ранение в бедро, что вызвало сильное кровотечение. В крайне тяжелом состоянии Тен был доставлен в больницу, где, несмотря на все принятые медиками меры, скончался спустя два часа.21 июля 2018 года во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы состоялась гражданская панихида по Денису Тену.Проводить его в последний путь собрались тысячи казахстанцев. О нем говорили многие деятели культуры, коллеги по цеху, знаменитости и друзья спортсмена. Страна погрузилась в долгий траур.Тен был похоронен на кладбище в поселке Дружба. В тот же день гражданская панихида по Денису Тену прошла в столице Казахстана. Память спортсмена почтили во всех казахстанских городах.О молодом, талантливом, добром Денисе не забудут никогда. Ему установили памятник в родном городе, и там же проводят международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена».