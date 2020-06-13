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Дистанцироваться, возможно, придется до 2022 года - Биртанов

Просмотров:404 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Дистанцироваться, возможно, придется до 2022 года - Биртанов
Фото Алихана Сариева
Дистанцироваться, возможно, придется до 2022 года. Об этом министр здравоохранения Елжан Биртанов написал на своей странице в Facebook, передает Tengrinews.kz.

"Уважаемые друзья! Обращаюсь к вам не только как министр, но прежде всего как человек, так же как и вы переживающий за сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса. Пришло время персональной ответственности каждого из нас. Пора уже каждому осознанно научиться правилам "личного карантина", - пишет министр.

Биртанов отмечает, чтобы избежать заражения мы должны стараться выполнять следующие простые меры:

всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и т.д.,
если вы офисный работник, по возможности работать удаленно. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
носить маски в общественных местах;
часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
время от времени измерять температуру себе и членам семьи.

"Важно отметить, что данные меры нам очень помогли во время карантина в марте, апреле и мае во время ЧП, когда мы все сидели дома на максимальной самоизоляции. На данный момент в некоторых странах идет вторая волна вспышки коронавирусной инфекции, в том числе в Казахстане. Она началась в конце мая, после того как мы ослабили карантин по всей стране. К сожалению, сразу начался подъем числа зараженных COVID-19", - отметил глава Минздрава страны.

Не так давно вышла публикация профессора Гарвардской школы общественного здравоохранения. В ней показан расчет передачи коронавируса SARS-CoV-2, где использовались данные сезонности, иммунитета и перекрестного иммунитета бета-коронавирусов.

"В результате прогнозируются повторные вспышки SARS-CoV-2 в осенне-зимний период, и во избежание волн может потребоваться умеренное социальное дистанцирование до 2022 года - к этому времени должен выработаться коллективный иммунитет или выпущена и использована вакцина. Сейчас точно неизвестны степень и продолжительность вырабатываемого иммунитета к SARS-CoV-2, поэтому рассчитано несколько сценариев. По данным публикации, может вырабатываться краткосрочный иммунитет (40 недель), тогда будут ежегодные вспышки. Если вырабатывается долгосрочный иммунитет (104 недели) - вспышки раз в два года. И если даже выработать пожизненный иммунитет - элиминация вируса, возможна вспышка в 2024 году.

Как видим, это новая инфекция и весь мир ее изучает, делает прогнозы, ищет пути борьбы с ней. Поэтому сейчас нам нужно найти хороший баланс между мерами для ограничения распространения инфекции и безопасными мерами смягчения карантина. И сегодня временно ввести эти условия в привычный образ жизни. Очевидно, волны по вспышкам коронавируса еще будут у нас. Поэтому очень важно подходить серьезно к этим мерам. От этого зависит, увеличится ли количество заболевших, которые могут быстро перейти в стадию тяжелых. Мы не хотим стать свидетелями страшных картин, когда будут стоять в очереди машины скорой помощи, а врачи просто не будут успевать спасать жизни", - считает министр.

Биртанов отметил, что любой ребенок, школьник или студент может быть переносчиком инфекции. Погуляв с друзьями, они могут заразиться, стать незаметными переносчиками COVID-19, а дома находятся родители, родственники старшего возраста, они более уязвимы, тяжело переносят данную болезнь. Это может привести к необратимым последствиям.

5 июня ВОЗ выпустила обновленные рекомендации касательно использования масок для различных групп населения. Обязательной мерой предотвращения распространения COVID-19 остается соблюдение социального дистанцирования (минимум 1 метр).

Маски рекомендуется носить медицинским работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем группам населения при невозможности соблюдения дистанции, равной 1 метру. Вместе с тем ВОЗ продолжает рекомендовать людям даже со слабыми симптомами COVID-19 носить медицинские маски (и обращаться за медицинской помощью).

"Ошибочно мнение, что ВОЗ заявила о том, что пандемии нет, речь идет о бессимптомных пациентах, которые мало распространяют COVID-19 и практически не передают его другим людям. В этом контексте они рекомендуют носить маски только людям с симптомами, старикам, имеющим другие заболевания, и когда нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр.

Вывод: если мы будем соблюдать личный карантин, то это обезопасит вашу семью, родных, друзей и коллег, город и страну. Мы сможем быстрее общими усилиями вернуться к привычному образу жизни, к любимому делу и работе, сможем встречаться с родными и близкими, свободно передвигаться и путешествовать. Но для этого сейчас очень важно соблюдать "личный карантин"! А это значит - обеспечить свою личную безопасность и безопасность своих близких! Берегите себя!" - отметил министр.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 16:52
Всё больше не коментирую подобные новости оскома.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:31
Ошибочно мнение, что ВОЗ заявила о том, что пандемии нет


Отсюда что ли взял? - ВОЗ неожиданно заявил, что пандемии коронавируса... НЕТ
 
 

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