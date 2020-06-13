Мужчину придавило статуей, которую он сбрасывал в ходе протестов

Житель США впал в кому после того, как ему на голову упала статуя президенту Конфедеративных Штатов Америки в Вирджинии.



Как пишет Mirror, пострадавший Крис Грин был одним из тех, кто сталкивал монумент в ходе протеста. Статую стянули веревкой и сбросили вниз под одобрительные возгласы толпы. Однако глыба упала прямо на 45-летнего мужчину. Очевидцы рассказала, что медикам пришлось пробиваться сквозь толпу. Грина госпитализировали с травмой головы. Мужчина находится в состоянии комы.



Ранее нападению вандалов подверглись памятники испанскому мореплавателю Христофору Колумбу.



Так, в Ричмонде протестующие снесли монумент и скинули в воду, установив на его месте табличку с надписью "Колумб олицетворяет геноцид". В Бостоне статую мореплавателю обезглавили.



Напомним, на фоне смерти задержанного полицией Флойда Штаты охватили протесты. Афроамериканец умер в больнице после того, как полицейские при задержании использовали жесткий удушающий прием.