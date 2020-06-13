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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мужчину придавило статуей, которую он сбрасывал в ходе протестов

Просмотров:151 Опубликовано: Сегодня, 15:14
Мужчину придавило статуей, которую он сбрасывал в ходе протестов
Фото из Сети интернет
Житель США впал в кому после того, как ему на голову упала статуя президенту Конфедеративных Штатов Америки в Вирджинии.

Как пишет Mirror, пострадавший Крис Грин был одним из тех, кто сталкивал монумент в ходе протеста. Статую стянули веревкой и сбросили вниз под одобрительные возгласы толпы. Однако глыба упала прямо на 45-летнего мужчину. Очевидцы рассказала, что медикам пришлось пробиваться сквозь толпу. Грина госпитализировали с травмой головы. Мужчина находится в состоянии комы.

Ранее нападению вандалов подверглись памятники испанскому мореплавателю Христофору Колумбу.

Так, в Ричмонде протестующие снесли монумент и скинули в воду, установив на его месте табличку с надписью "Колумб олицетворяет геноцид". В Бостоне статую мореплавателю обезглавили.

Напомним, на фоне смерти задержанного полицией Флойда Штаты охватили протесты. Афроамериканец умер в больнице после того, как полицейские при задержании использовали жесткий удушающий прием.


Источник: ktk.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:45
*** happy nation.
Сытость желудка всегда рождает импотенцию ума.
 
 

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