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В наглости — счастье: бездомный кот нашёл хозяев благодаря настырности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:40
В наглости — счастье: бездомный кот нашёл хозяев благодаря настырности
Фото из Сети интернет
Недостаточно быть прекрасным во всем, нужно заставить окружающих это увидеть!

Судя по всему, именно такой философии придерживался бездомный котейка, который смог найти себе дом и хозяев благодаря своей настырности. Его упорно не желали пускать в машину (девушка-то была не прочь, но ее папа — сталь и железо), однако усердная демонстрация ласкового нрава и мягких лапок (прямо на лобовом стекле) сделали свое дело.

Счастливый кот отправился в дом к новым хозяевам, а мы в очередной раз убедились: терпенье и труд все перетрут. Или: наглость — второе счастье. Кому что больше нравится.

Многие обратили внимание на классического сурового отца, который все-таки уступил:

Он так долго держался. Но в конце все-таки сдался. Перед обаянием котеек никто не устоит.

Интересно, взял бы этот мужчина кота, если бы рядом не было упрашивающей дочурки?

Отцы всегда сначала не любят домашних животных, а потом души в них не чают.



Источник: ridus.ru
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