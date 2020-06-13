В наглости — счастье: бездомный кот нашёл хозяев благодаря настырности

Недостаточно быть прекрасным во всем, нужно заставить окружающих это увидеть!Судя по всему, именно такой философии придерживался бездомный котейка, который смог найти себе дом и хозяев благодаря своей настырности. Его упорно не желали пускать в машину (девушка-то была не прочь, но ее папа — сталь и железо), однако усердная демонстрация ласкового нрава и мягких лапок (прямо на лобовом стекле) сделали свое дело.Счастливый кот отправился в дом к новым хозяевам, а мы в очередной раз убедились: терпенье и труд все перетрут. Или: наглость — второе счастье. Кому что больше нравится.Многие обратили внимание на классического сурового отца, который все-таки уступил:Он так долго держался. Но в конце все-таки сдался. Перед обаянием котеек никто не устоит.Интересно, взял бы этот мужчина кота, если бы рядом не было упрашивающей дочурки?Отцы всегда сначала не любят домашних животных, а потом души в них не чают.