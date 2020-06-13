В Алматы из-за распространения коронавируса до 15 июня приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат», сообщила пресс-служба акимата города.



«В связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат». Первоначально было выявлено восемь человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1450 сотрудников», - говорится в сообщении.



Отмечается, что выявляются преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня. Районным управлением ДККБТУ выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного завершения противоэпидемических мероприятий.