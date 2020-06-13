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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат»

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат»
ФОТО: архив пресс-службы
В Алматы из-за распространения коронавируса до 15 июня приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат», сообщила пресс-служба акимата города.

«В связи с выявлением бессимптомных носителей коронавирусной инфекции приостановлена работа кондитерской фабрики «Рахат». Первоначально было выявлено восемь человек, которые не были допущены на рабочее место в связи с фиксацией тепловизором высокой температуры. При этом проведено тестирование 1450 сотрудников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что выявляются преимущественно бессимптомные. В связи с этим сотрудники в соответствии с требованиями постановления главного государственного санитарного врача РК отправлены на домашний карантин. Администрация фабрики самостоятельно приостановила эксплуатацию до 15 июня. Районным управлением ДККБТУ выдано постановление о приостановлении эксплуатации до полного завершения противоэпидемических мероприятий.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
  • kolu411
  • Василий Кравчук
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:53
Это прелюдия к подорожанию шоколада?
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 18:19
Шоколад плавить будем, прежде чем съесть )))
 
 

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