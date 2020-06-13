Первая партия казахстанского сухого верблюжьего молока прибыла в Китай

В Китай прибыла первая партия казахстанского сухого верблюжьего молока. Ассоциация экспортёров сельскохозяйственной продукции нашей страны отправила в город Ланьчжоу больше трёх с половиной тонн товара.Сделка совершена в рамках договоренностей, подписанных в ходе визита Главы государства в КНР в сентябре прошлого года. Какие ещё продукты из Казахстана можно приобрести в этой стране расскажет корреспондент «Хабар 24».Неделя потребовалась для доставки первой партии сухого верблюжьего молока из Казахстана в китайский город Ланьчжоу. Церемония встречи прошла торжественно. Провели её на территории зоны свободной торговли города. Доставка далась нелегко, признаются импортеры. Пришлось пройти строгие карантинные процедуры. Однако игра стоила свеч, ведь товар не только имеет высокую питательную ценность, но и будет продаваться ниже существующей цены.- Мы импортировали из Казахстана большую партию сухого верблюжьего молока, более 7 тысяч банок. Это молоко известно своими целебными свойствами, повышает иммунитет, оздоравливает организм. Цена на него будет ниже продаваемой в интернете примерно на 20%. Кроме сухого молока, мы также планируем импортировать муку и минеральную воду.В прошлом году Китай импортировал продовольствие на сумму больше 150 млрд. долларов. Казахстан, в свою очередь, получил разрешение на экспорт в Поднебесную 18 видов продукции, включая зерновые, бобовые культуры, молочные продукты и мясо. Наша еда здесь считается экологически чистой и натуральной, поэтому очень ценится. В декабре 2018 года Ассоциация экспортеров сельхозпродукции привезла в Китай первую партию замороженной баранины. В конце прошлого года открыла павильон казахстанских товаров в городе Иу на востоке КНР. Останавливаться на этом не планируют.- В планах открытие второго казахстанского торгового дома в городе Сиань, соглашение о котором было подписано на межправительственном уровне на втором форуме «Одного пояса – одного пути». Ассоциация работает по увеличению ассортимента линейки товаров, которые из Казахстана ранее не отправлялись.- Помимо этого, казахстанские товары можно приобрести в интернет-магазинах Китая. На платформе «Таобао» компании «Али баба» предлагают казахстанский чай, растительное масло, конфеты, шоколад и даже «тенге». За килограмм халвы, к примеру, здесь заплатят больше 2000 тенге, а вот 4 кг муки обойдутся в 2 с половиной тысячи. Люди с удовольствием берут, например, муку, потому что уверены в ее высоком качестве, о чем говорят их положительные отзывы в комментариях.