«Президентом будет мужик»: Белоруссия готовится к выборам

Кто составит конкуренцию Александру Лукашенко



Президентская кампания в Белоруссии, не успев начаться, уже обросла множеством скандалов. Граждане страны проявили небывалый интерес к выборам, выстраиваясь в километровые очереди, чтобы поставить подписи за выдвижение оппозиционных кандидатов. Александр Лукашенко резко критикует своих новых и ярких оппонентов, а силовики активно проводят обыски и заводят уголовные дела.



В Белоруссии 9 августа состоятся шестые в истории страны президентские выборы. И уже шестой раз в них примет участие действующий глава государства Александр Лукашенко.



После спокойно прошедшей в конце прошлого года парламентской кампании, по итогам которой в Палату представителей страны не попал ни один оппозиционер, казалось, что и президентская кампания не принесет сюрпризов. Однако на деле даже до официальной регистрации кандидатов настроения в республике удивили наблюдателей, что были вынуждены были признать даже в белорусском ЦИК.



«Честно говоря, думала, что эти выборы будут вялыми.



Не потому что случилась эпидемия, как и везде в мире. Потому что, когда был политический сезон, наши политики вели себя совсем неактивно», — говорила глава ЦИК Лидия Ермошина.



В кампании в первую очередь удивляет число кандидатов, пожелавших посоревноваться за высший государственный пост. Изначально заявки подали 55 человек. Правда, после регистрации инициативных групп в гонке остались только 15 политиков.



Их число еще несомненно сократится. Сейчас кандидаты проходят этап сбора подписей — он продлится до 19 июня. А окончательный список кандидатов ЦИК объявит только 14 июля, когда проведет проверку подписей всех кандидатов. Для регистрации кандидатам необходимо собрать не меньше 100 тыс. подписей.



Но даже сбор подписей вызвал у граждан республики огромный ажиотаж: в регионах начали собираться многотысячные очереди из желающих поддержать выдвижение оппозиционных кандидатов.



Полностью провалив парламентские выборы 2019 года системные белорусские оппозиционеры предприняли попытку объединить усилия в президентской гонке.



Реализовать это стремление на деле им не удалось. В итоге представители пяти политических сил — Объединенной гражданской партии, «Белорусской социал-демократической Грамады», незарегистрированных христианских демократов, общественных организаций «Говори правду» и «За свободу» — идут на выборы как конкуренты.



Еще один системный оппозиционер, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич после регистрации инициативной группы и вовсе снялся с выборов в пользу Александра Лукашенко, передав ему собранные подписи и свою программу.



«Мы свои президентские амбиции никуда не убираем. На этих выборах мы не выиграем, а значит просто пиариться я не буду. У меня достаточно известности, достаточно принципиальности. Я искренне считаю, что сейчас очень важно единение и консолидация страны. Вокруг кого? Нет другого кандидата кроме действующего президента. Он единственный гарант независимости и суверенитета страны. Если мы сейчас это не поймем, мы очень много потеряем», — объяснил свое спорное решение оппозиционер.



Большинство кандидатов, в том числе и сам Александр Лукашенко, идут на эти выборы в качестве самовыдвиженцев.



Одна из них — еще один кандидат от системной оппозиции Анна Канопацкая, дочь первого долларового миллионера Белоруссии. В 2016 году ей удалось стать одной из двух оппозиционных депутатов белорусского парламента. Экс-депутат известна своей проевропейской и националистической риторикой, но несмотря на образ «борца с режимом», серьезной критики в адрес действующей власти она себе не позволяет.



Канопацкая также пообещала, что не будет призывать своих сторонников на уличные акции в случае, если ЦИК не зарегистрирует ее кандидатуру.



Еще один интересный персонаж этой кампании — пенсионер Владимир Непомнящих. Он представляет группу так называемых «кандидатов протеста». Ее возглавляет оппозиционный политик Николай Статкевич, которому ЦИК отказал в регистрации из-за непогашенной судимости.



Непомнящих не стремится к победе и даже не рассчитывает собрать необходимые для регистрации 100 тыс. подписей, считая, что это просто невозможно. Свой статус кандидата и прилагающую к нему возможность организации пикетов Непомнящий использует для продвижения идеи бойкота голосования: «Мы собираем сторонников и призываем не приходить на выборы».



И все же интересной эту кампанию делают не представители системной оппозиции, а яркие новые лица, которые только заявили о себе, как о политиках.



Самый яркий из них — блогер Сергей Тихановский. Он сделал себе имя, создав YouTube-канал «Страна для жизни», в котором рассказывает истории простых граждан Белоруссии. Те в роликах Тихановского, путешествующего по всей стране, говорят, какие изменения нужны государству, чтобы Белоруссия стала «страной для жизни».



Сейчас его канал на YouTube имеет 236 тыс. подписчиков, некоторые из видео набирают почти миллион просмотров (население Белоруссии по данным на 2018 год составляет около 9,5 млн человек). Сейчас блогер стал новым оппозиционным лидером. Его лозунгом, который подхватили сторонники Тихановского, стала фраза «Стоп, таракан!» — отсылка к усам президента Александра Лукашенко.



Блогер не записывает себя в какие-либо политические движения. По его словам, цель его кампании — вернуть гражданам Белоруссии право выбора. «Политической жизни вообще никакой нет в стране. Честных судов нет, сменяемости власти нет. Местного самоуправления нет. Ничего нет. Есть только диктатура Лукашенко. Белорусы от этого устали и выражают свой протест. А я озвучиваю их мнение», — говорит он в интервью изданию RTVI.



Несмотря на широкую народную популярность, Тихановскому не суждено будет стать кандидатом в президенты. ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на ошибку в оформлении документов: в заявлении отсутствовала его подпись. Исправить это недопущение Тихановский не мог — в этот момент он отбывал административный арест за участие в протестной акции.



Отказ в регистрации не остановил кампанию Тихановского. Вместо него за пост президента будет бороться его жена Светлана, а сам Сергей возглавил инициативную группу по ее выдвижению.



Популярность Тихановского вынуждает Александра Лукашенко как-то реагировать. Он, хотя и не называя имен, несколько раз достаточно резко высказывался в адрес четы молодых политиков. Тихановского президент страны охарактеризовал как «одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах».



Комментируя решения Тихановского поддержать выдвижение жены, президент Белоруссии снисходительно заявил, что женщина не сможет стать главой республики. «У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. <…> Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден», — сказал он.



Параллельно началось административное давление на политика. 29 мая в Гродно на масштабной акции в поддержку по сбору подписей за Светлану Тихановскую ее мужа задержали. Правоохранители сразу же сообщили о возбуждении уголовного дела. Блогера и нескольких его сторонников обвиняют в применении насилия к сотрудникам милиции, что может вылиться в тюремный срок до шести лет. Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.



Кроме оппозиционного блогера и политзаключенного за право стать кандидатом в президенты борются еще два новичка. Оба они — выходцы из околовластных структур, но настроены крайне оппозиционно.



Первый из них — профессиональный дипломат, бывший глава Парка высоких технологий и помощник президента по науке и технологиям Валерий Цепкало. В далеком 1994 году он был одним из руководителей штаба первой президентской кампании Александра Лукашенко.



Однако имя он сделал себе не в политике, а в экономике. В 2004 году, вдохновленный Кремниевой долиной в США, Цепкало решил создать Парк высоких технологий (ПВТ) в Белоруссии. Его детище работает с 2005 года, а сам Цепкало возглавлял его 12 лет, пока его неожиданно не уволил Лукашенко. В период руководства Цепкало резиденты ПВТ запустили немало коммерчески успешных IT-проектов, таких как World of Tanks, Maps.me, Viber.



Объявляя о своем выдвижении в президенты, Цепкало назвал действующий в Белоруссии режим «изжившей себя схемой управления, при которой весь народ каждый день смотрит на настроение одного человека». По его словам, неэффективная экономика и устаревшая система управления — главные угрозы для страны.



При этом Цепкало не хочет называться оппозиционером. Он характеризует себя как кандидат-технократ, желающий привнести в госуправление свой опыт из IT-индустрии.



Примерно такой же образ выстраивает себе еще один кандидат — бывший руководитель правления «Белгазпромбанка» — дочки российского Газпромбанка — Виктор Бабарико. Перед тем как вступить в гонку, он по собственному желанию уволился со своего места работы.



«Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а самое главное финальную часть этого «действа», которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем», — признал Бабарико, объявляя о своем выдвижении.



Тем не менее, он намерен бороться за создание эффективного государства. Он критикует власти за создание «системы выученной беспомощности». Авторитарный стиль власти якобы подавил все низовые инициативы белорусов, и те привыкли, что кто-то будет думать за них.



Александр Лукашенко отзывался в негативном ключе как о Цепкало, так и о Бабарико. Второго в ближайшее время вероятно еще и настигнет уголовное дело. 11 июня в «Белгазпромбанке» прошли обыски. Правоохранители изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Были задержаны 15 топ-менеджеров банка. В комитете государственного контроля, чьи сотрудники проводили операцию, уже заявляют о наличии доказательств причастности Бабарико к противоправной деятельности. Лукашенко заявил, что проверка «Белгазпромбанка» проходила по его поручению.



Для России, пытавшейся в последние годы перезапустить Союзное государство и укрепить интеграцию с Белоруссией, однозначно благополучного кандидата на этих выборах нет.



Александр Лукашенко, несмотря на все обещания, открыто саботировал подписание дорожных карт интеграции. Несмотря на уступки Москвы в определенных вопросах, намеченное на декабрь 2019 года подписание не состоялось до сих пор.



Впрочем, других кандидатов также нельзя назвать пророссийскими. Системная оппозиция традиционно симпатизирует националистическим настроениям. Анна Канопацкая даже собирала подписи за денонсацию Союзного договора России и Белоруссии. Сергей Тихановский был арестован за акцию против интеграции с Россией. Бабарико тему отношений с Россией старается аккуратно обходить, однако известно, что он является спонсором ряда националистических прозападных медиа-проектов. В поддержку интеграции с Россией пока открыто высказался только Цепкало.



Так или иначе, президентские выборы в Белоруссии обещают быть интересными. Если конечно ЦИК зарегистрирует ключевых кандидатов.