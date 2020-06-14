Министр здравоохранения Биртанов заразился коронавирусной инфекцией

Министр был госпитализирован в инфекционный госпиталь.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.
Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь.
Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.
Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.
Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике.
Повторюсь еще раз: 1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд. 2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно. 3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий; 4. Носить маски в общественных местах; 5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером; 6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.
Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу! Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
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