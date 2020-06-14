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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр здравоохранения Биртанов заразился коронавирусной инфекцией

Просмотров:1733 Опубликовано: Сегодня, 12:17
Министр здравоохранения Биртанов заразился коронавирусной инфекцией
Фото: zakon.kz
Министр был госпитализирован в инфекционный госпиталь.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

Об этом глава Минздрава сообщил на своей странице в Facebook.

Друзья, к сожалению вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь.

Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда.

Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно. В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.

Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать "личный карантин". Друзья, обязательно придерживайтесь рекомендаций по профилактике.

Повторюсь еще раз:
1. Всегда по возможности дистанцироваться друг от друга на работе, в транспорте, на улице, в магазине и тд.
2. Если вы офисный работник - по возможности работать удаленно.
3. Общаться с родственниками и друзьями онлайн, посредством видеосвязи, новых технологий;
4. Носить маски в общественных местах;
5. Часто мыть руки не менее 20 секунд, обрабатывать руки санитайзером;
6. Время от времени измерять температуру себе и членам семьи, градусник лучше использовать ртутный.

Если вы почувствовали ранние симптомы: слабость, головная боль, першение в горле, температура - незамедлительно обращайтесь к врачу!
Берегите себя! Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 8 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:30
Комментарий удалён за нарушение правил
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 15:29
Не верит никто, вот и "заболевают" периодически политики для убедительности
 
-3
  • Заур
  • Aktcitizen
  • Expert
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None None (Посетители) Сегодня, 13:35
И этот человек учит нас, как жить и предохранятся от вирусов.
 
-1
  • Заур
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  • Сергей Владимиров
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:34
А может у него просто ***? *** ah1n1

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Заур
  • Expert
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:57
На самом деле какая та волна гриппа, родня в Астане болеет, сдала анализы, ждет результат, очень тяжелая форма гриппа, температура за 38,5, удерживают литической смесью, подозрение на бронхит. В Актау петрушка слетала в Алматы, тоже болеет. Ранее тоже скептически относилась.
Берегите себя
 
-1
  • Заур
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  • Сергей Владимиров
  • watlow
  • Vohazab
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • Леська
  • Expert
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 12:38
Маска, дистанция, даже авто с личным водилой не спасло. Видать в носу часто ковырялся грязными руками

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-2
  • Заур
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  • Сергей Владимиров
  • Василий Кравчук
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:27
Чему он нас смодет научить ? Если сам заразился. Ещё советы даёт.
 
 

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