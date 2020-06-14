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«Где вы увидели науку в Казахстане?» - критика в сторону чиновницы из МОН

Просмотров:454 Опубликовано: Сегодня, 13:20
«Где вы увидели науку в Казахстане?» - критика в сторону чиновницы из МОН
Фото: Facebook / Эльдар Кнар
Кандидат физико-математических наук Эльдар Кнар раскритиковал интервью председателя комитета науки РК Жанны Курмангалиевой. Он высмеял слова чиновницы о том, что в Казахстане есть наука, передает ИА «NewTimes.kz.

Реакцию на интервью Курмангалиевой пользователь Facebook опубликовал на своей странице:

«МОН РК есть! Науки — нет! Прочитал смешное интервью в exclusive.kz в изложении председателя Комитета Науки РК Жанны Курмангалиевой. Она жизнерадостно сообщила, что наука в Казахстане есть!

При этом следует восторг по поводу якобы казахстанских ПЦР-тестов! В чем их «казахстанскость»? Я сильно сомневаюсь, что в этом есть наука. И нужно еще выяснить, не содрана ли эта экспресс-методика с других иностранных методик. Не идет ли речь о «казахстанских» экспресс-тестах, которые закупил фонд «Саби» за границей?».

Кнар выразил сомнения и о казахстанских вакцинах:

«Что касается кандидатных вакцин — то это вообще смешно! Еще неизвестно, что якобы создали,а уже оказывается крупное научное достижение! И даже завод типа строят!

Вынужден разочаровать Ж.Курмангалиеву. Дело в том, что в РК есть сообщество людей и организаций, которые занимаются или делают вид, что занимаются наукой. Но самой Науки в полном смысле этого слова нет!

Например, в стране могут быть военнослужащие, но может не быть Вооруженных Сил. В стране могут быть медики, но может не быть медицины. Примерно такие аналогии. Там где процветает коррупция, безответственность и безнаказанность не может быть науки!».

Кандидат физико-математических наук напомнил о коррупции в структуре МОН РК:

«Например, помните известный скандал, когда члены Национальных Научных Советов (ННС) прибрали себе львиную долю всех грантов. Я тоже тогда подавал проект на грант, он имел достаточно высокий балл (26), но победили проекты с баллами 17 (!). И эти проекты принадлежали председателям ННС!

О какой науке вы говорите, Жанна Курмангалиева? Кто-нибудь понес за это наказание? Кто-нибудь был наказан за коррупцию, безответственность?

Другой пример. В 2015 года я выиграл наукоемкий грант Всемирного банка и МОН РК. МОН РК создал ТОО «Центр коммерциализации технологий» (ЦКТ).

Так вот, директор этого ТОО «ЦКТ» Дамир Егизбаев, назначенный МОН РК, успешно уничтожал мой проект и саботировал его. В грантовой комиссии был также представитель МОН РК ,который тихо-молча наблюдал как мой проект уничтожает ТОО от МОН РК и даже не пикал.

О какой науке Вы там говорите? Кто-нибудь понес за это наказание? Кто-нибудь был наказан за саботаж и за коррупцию?

Где вы увидели науку в Казахстане? Я вижу только коррупцию и полную несостоятельность», — резюмировал Кнар.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • watlow
  • mer
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 15:28
Здесь существует только взяточничество и казнокрадство в которое Казахстан опускается все ниже и ниже вперед казахстан , у Казахстана нет будущего
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • синдбад
  • kolu411
  • Космос
  • watlow
  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 13:53
Наука пилить бабло,вот и вся их деятельность.
 
-1
  • bake
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • watlow
 Ccc (Посетители) Сегодня, 13:49
Кроме бешпармака у нас ничего нету
 
 

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