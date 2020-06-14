«Где вы увидели науку в Казахстане?» - критика в сторону чиновницы из МОН

Кандидат физико-математических наук Эльдар Кнар раскритиковал интервью председателя комитета науки РК Жанны Курмангалиевой. Он высмеял слова чиновницы о том, что в Казахстане есть наука, передает ИА «NewTimes.kz.
Реакцию на интервью Курмангалиевой пользователь Facebook опубликовал на своей странице:
«МОН РК есть! Науки — нет! Прочитал смешное интервью в exclusive.kz в изложении председателя Комитета Науки РК Жанны Курмангалиевой. Она жизнерадостно сообщила, что наука в Казахстане есть!
При этом следует восторг по поводу якобы казахстанских ПЦР-тестов! В чем их «казахстанскость»? Я сильно сомневаюсь, что в этом есть наука. И нужно еще выяснить, не содрана ли эта экспресс-методика с других иностранных методик. Не идет ли речь о «казахстанских» экспресс-тестах, которые закупил фонд «Саби» за границей?».
Кнар выразил сомнения и о казахстанских вакцинах:
«Что касается кандидатных вакцин — то это вообще смешно! Еще неизвестно, что якобы создали,а уже оказывается крупное научное достижение! И даже завод типа строят!
Вынужден разочаровать Ж.Курмангалиеву. Дело в том, что в РК есть сообщество людей и организаций, которые занимаются или делают вид, что занимаются наукой. Но самой Науки в полном смысле этого слова нет!
Например, в стране могут быть военнослужащие, но может не быть Вооруженных Сил. В стране могут быть медики, но может не быть медицины. Примерно такие аналогии. Там где процветает коррупция, безответственность и безнаказанность не может быть науки!».
Кандидат физико-математических наук напомнил о коррупции в структуре МОН РК:
«Например, помните известный скандал, когда члены Национальных Научных Советов (ННС) прибрали себе львиную долю всех грантов. Я тоже тогда подавал проект на грант, он имел достаточно высокий балл (26), но победили проекты с баллами 17 (!). И эти проекты принадлежали председателям ННС!
О какой науке вы говорите, Жанна Курмангалиева? Кто-нибудь понес за это наказание? Кто-нибудь был наказан за коррупцию, безответственность?
Другой пример. В 2015 года я выиграл наукоемкий грант Всемирного банка и МОН РК. МОН РК создал ТОО «Центр коммерциализации технологий» (ЦКТ).
Так вот, директор этого ТОО «ЦКТ» Дамир Егизбаев, назначенный МОН РК, успешно уничтожал мой проект и саботировал его. В грантовой комиссии был также представитель МОН РК ,который тихо-молча наблюдал как мой проект уничтожает ТОО от МОН РК и даже не пикал.
О какой науке Вы там говорите? Кто-нибудь понес за это наказание? Кто-нибудь был наказан за саботаж и за коррупцию?
Где вы увидели науку в Казахстане? Я вижу только коррупцию и полную несостоятельность», — резюмировал Кнар.
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