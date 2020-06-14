Женщина добилась наказания владельцев аптек за высокие цены на антисептики

Антимонопольное ведомство письменно запретило аптекам "играть" ценами.



Несколько аптек Караганды получили письменное предупреждение от департамента Комитета по защите и развитию конкуренции за незаконное и необоснованное завышение цен на антисептические средства в период высокого спроса на них из-за коронавируса, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Изучение цен на антисептики проводилось на основании поступившего заявления от жительницы Караганды. В заявлении горожанка просила привлечь к уголовной ответственности владельцев сети аптек, которые, по ее мнению, одновременно подняли цены на антисептические спреи и противомикробные гели.



Поскольку антимонопольный департамент не имеет права проводить проверки в сфере малого и среднего бизнеса, ведомство ограничилось отправкой запросов в аптеки. Состава уголовно наказуемого деяния департамент в итоге на нашел, однако, были выявлены нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса (Злоупотребление доминирующим или монопольным положением, а именно: запрещаются действия или бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как установление, поддержание монопольно высоких или монопсонически низких цен).



Как сообщила заместитель руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции Таншолпан Жанабаева, по итогам изучения ответов на запросы ведомства ряд аптек уличены в нарушениях, в связи с чем, получили письменные уведомления в виде предупреждений о нарушении Предпринимательского кодекса.



"Аптеками допущены нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса при реализации антисептических жидкостей. Руководствуясь пунктом 1 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в адрес ряда ТОО направлены уведомления о недопущении впредь нарушений требований законодательства РК в области защиты конкуренции", – сообщила Таншолпан Жанабаева.



Напомним, в марте этого года жительница Караганды пожаловалась на владельцев сети крупных аптек, поднявших цены более чем на 100 процентов на антисептические спреи, противомикробные гели и медицинские маски. Заявительница просила привлечь предпринимателей по статье 221 УК РК (Монополистическая деятельность, установление и поддержание субъектами рынка монопольно высоких цен, если они спряжены с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере).