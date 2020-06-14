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Женщина добилась наказания владельцев аптек за высокие цены на антисептики

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 14:28
Женщина добилась наказания владельцев аптек за высокие цены на антисептики
Фото из Сети интернет
Антимонопольное ведомство письменно запретило аптекам "играть" ценами.

Несколько аптек Караганды получили письменное предупреждение от департамента Комитета по защите и развитию конкуренции за незаконное и необоснованное завышение цен на антисептические средства в период высокого спроса на них из-за коронавируса, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Изучение цен на антисептики проводилось на основании поступившего заявления от жительницы Караганды. В заявлении горожанка просила привлечь к уголовной ответственности владельцев сети аптек, которые, по ее мнению, одновременно подняли цены на антисептические спреи и противомикробные гели.

Поскольку антимонопольный департамент не имеет права проводить проверки в сфере малого и среднего бизнеса, ведомство ограничилось отправкой запросов в аптеки. Состава уголовно наказуемого деяния департамент в итоге на нашел, однако, были выявлены нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса (Злоупотребление доминирующим или монопольным положением, а именно: запрещаются действия или бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга потребителей, в том числе такие действия, как установление, поддержание монопольно высоких или монопсонически низких цен).

Как сообщила заместитель руководителя департамента Комитета по защите и развитию конкуренции Таншолпан Жанабаева, по итогам изучения ответов на запросы ведомства ряд аптек уличены в нарушениях, в связи с чем, получили письменные уведомления в виде предупреждений о нарушении Предпринимательского кодекса.

"Аптеками допущены нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса при реализации антисептических жидкостей. Руководствуясь пунктом 1 статьи 199 Предпринимательского кодекса, в адрес ряда ТОО направлены уведомления о недопущении впредь нарушений требований законодательства РК в области защиты конкуренции", – сообщила Таншолпан Жанабаева.

Напомним, в марте этого года жительница Караганды пожаловалась на владельцев сети крупных аптек, поднявших цены более чем на 100 процентов на антисептические спреи, противомикробные гели и медицинские маски. Заявительница просила привлечь предпринимателей по статье 221 УК РК (Монополистическая деятельность, установление и поддержание субъектами рынка монопольно высоких цен, если они спряжены с извлечением субъектом рынка дохода в крупном размере).


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 15:50
Какие 100%, маски до этого бардака стоили 15 тенге, потом подскочили до 400 тенге, тут 100% даже и не пахнет. Смысл от этих писем и проверок, государство уже получило налоги с этого всего, сейчас ещё и штрафы всякие придумают с аптек брать за то что завышали цены, а когда люди кричали в начале об этом, почему то никто ничего не предпринимал. Только народу то что с этого, им то деньги не вернут за покупку по завышенным ценам. Лично у меня нет желания участвовать в этом идиотизме, только у меня выбора нет, просто в магазин без маски не пускают, и приходиться брать их. У нас государство только довольно сейчас, оно то денег стребует в любом случае.
 
 

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