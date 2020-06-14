Генпрокурор просит Верховный суд вернуть часть конфискованного у Рыскалиевых

В конце мая Генеральный прокурор РК Гизат НУРДАУЛЕТОВ внёс кассационный протест в Верховный суд РК о пересмотре приговора Бергею РЫСКАЛИЕВУ и его брату Аманжану в части конфискации имущества. Подробнее – в материале «АЖ».
Этому предшествовали ходатайства адвокатов осужденных. "Изучением дела установлено, что доводы ходатайств в части незаконной конфискации указанного в них имущества нашли своё подтверждение", - говорится в протесте Генерального прокурора, и речь в нём идёт не только о братьях Рыскалиевых, но и об осуждённых вместе с ними Рустеме АЛЬБАКАСОВЕ и Ерболате ИЗБАСАРЕ, а также их жёнах.
Главный довод Генпрокурора: началом присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, в котором Рыскалиевых, Албакасова и Избасара признал виновными суд, считается декабрь 2008 года, но решением суда было конфисковано имущество, которое они приобрели до этого.
Список того, что, по мнению Генпрокурора было конфисковано безосновательно, очень длинен и подробен, коротко выделим главное.
Генпрокурор просит вернуть Бергею Рыскалиеву его доли в четырёх ТОО, три земельных участка (в Нур-Султане, Атырау и Актобе), дом в Атырау, а также подземные гаражи в Алматы.
Аманжану Рыскалиеву - земельные участки в Атырау и дома в Актобе, а также доли в двух ТОО.
Супруге Бергея Рыскалиева – несколько нежилых помещений и земельных участков в Атырау, а также половину доли участия в уставном капитале нескольких ТОО.
Супруге Аманжана Рыскалиева - земельные участки и 2 квартиры в центре Атырау. Супруге Рустема Альбакасова – пять земельных участков в Нур-Султане и Актобе, подземный паркинг в Алматы, дом и жилые помещения в Актобе.
Супруге Ерболата Избасара - земельные участки и квартиры в Атырау и Актобе, половину из денежных средств, арестованных на счетах трех банков, а также доли в 9 ТОО.
Кроме того, по мнению Генпрокурора, следует отменить арест счетов в банках княжества Андорра на сумму 13 млн. 602 тысяч долларов США. Деньги принадлежат компаниям, к которым имеет отношение Сергей Рыскалиев, а он к уголовной ответственности по «делу Бергея Рыскалиева» не привлекался.
Напомним, 25 января прошлого года специализированный суд по уголовным делам Атырауской области заочно (поскольку подсудимые скрылись и находились в розыске) приговорил Бергея Рыскалиева к 17 годам лишения свободы, Аманжана Рыскали и Рустема Альбакасова к 16 годам, Айбата Сулейменова, Ерболата Избасара, Нурлана Джулмагамбетова к 9 годам, Мурата Желдыбаева к 8 годам, Артема Даневича - к 6 с половиной годам. Приговором была предусмотрена также конфискация имущества у всех осуждённых. Позднее сообщалось, что по приговору конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир и 44 земельных участка, арестовано 13 млн долларов на банковских счетах.
Верховный суд назначил рассмотрение протеста Генерального прокурора на 23 июня.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.