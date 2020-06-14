Генпрокурор просит Верховный суд вернуть часть конфискованного у Рыскалиевых

В конце мая Генеральный прокурор РК Гизат НУРДАУЛЕТОВ внёс кассационный протест в Верховный суд РК о пересмотре приговора Бергею РЫСКАЛИЕВУ и его брату Аманжану в части конфискации имущества. Подробнее – в материале «АЖ».



Этому предшествовали ходатайства адвокатов осужденных. "Изучением дела установлено, что доводы ходатайств в части незаконной конфискации указанного в них имущества нашли своё подтверждение", - говорится в протесте Генерального прокурора, и речь в нём идёт не только о братьях Рыскалиевых, но и об осуждённых вместе с ними Рустеме АЛЬБАКАСОВЕ и Ерболате ИЗБАСАРЕ, а также их жёнах.



Главный довод Генпрокурора: началом присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, в котором Рыскалиевых, Албакасова и Избасара признал виновными суд, считается декабрь 2008 года, но решением суда было конфисковано имущество, которое они приобрели до этого.



Список того, что, по мнению Генпрокурора было конфисковано безосновательно, очень длинен и подробен, коротко выделим главное.



Генпрокурор просит вернуть Бергею Рыскалиеву его доли в четырёх ТОО, три земельных участка (в Нур-Султане, Атырау и Актобе), дом в Атырау, а также подземные гаражи в Алматы.



Аманжану Рыскалиеву - земельные участки в Атырау и дома в Актобе, а также доли в двух ТОО.



Супруге Бергея Рыскалиева – несколько нежилых помещений и земельных участков в Атырау, а также половину доли участия в уставном капитале нескольких ТОО.



Супруге Аманжана Рыскалиева - земельные участки и 2 квартиры в центре Атырау. Супруге Рустема Альбакасова – пять земельных участков в Нур-Султане и Актобе, подземный паркинг в Алматы, дом и жилые помещения в Актобе.



Супруге Ерболата Избасара - земельные участки и квартиры в Атырау и Актобе, половину из денежных средств, арестованных на счетах трех банков, а также доли в 9 ТОО.



Кроме того, по мнению Генпрокурора, следует отменить арест счетов в банках княжества Андорра на сумму 13 млн. 602 тысяч долларов США. Деньги принадлежат компаниям, к которым имеет отношение Сергей Рыскалиев, а он к уголовной ответственности по «делу Бергея Рыскалиева» не привлекался.



Напомним, 25 января прошлого года специализированный суд по уголовным делам Атырауской области заочно (поскольку подсудимые скрылись и находились в розыске) приговорил Бергея Рыскалиева к 17 годам лишения свободы, Аманжана Рыскали и Рустема Альбакасова к 16 годам, Айбата Сулейменова, Ерболата Избасара, Нурлана Джулмагамбетова к 9 годам, Мурата Желдыбаева к 8 годам, Артема Даневича - к 6 с половиной годам. Приговором была предусмотрена также конфискация имущества у всех осуждённых. Позднее сообщалось, что по приговору конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир и 44 земельных участка, арестовано 13 млн долларов на банковских счетах.



Верховный суд назначил рассмотрение протеста Генерального прокурора на 23 июня.