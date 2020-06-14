В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.
Примерно через полтора часа люди в черном, преимущественно молодые мужчины, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Толпа сопровождала их провокации криками: "Мы хотим идти, дайте нам дорогу!"
Кроме того, протестующие подожгли на проезжей части кучу мусора, которая продолжает тлеть и источать зловоние. Участок площади то и дело затягивает дым файеров, время от времени раздаются хлопки петард различной силы.
В результате полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них пытаются с разбегу разбить витрины магазина сотового оператора Orange. Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась сперва по США, а затем и по другим странам после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд.
Состоялись акции протеста и во Франции. Так, 2 июня на улицы Парижа вышли, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года умер, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодого человека убили полицейские. Нынешняя волна протестов вызвана в том числе требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz