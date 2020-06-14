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В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки

Просмотров:409 Опубликовано: Сегодня, 16:23
В Париже акция против полицейского произвола переросла в беспорядки
Фото из Сети интернет
Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия, которая проходит на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась около 14:30 по местному времени. Участие в ней, по данным СМИ, принимают около десяти тысяч человек. Предполагалось, что пешая колонна двинется в сторону оперы Гарнье, но полицейские кордоны не допустили продвижения процессии.

Примерно через полтора часа люди в черном, преимущественно молодые мужчины, объединились в группу и стали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, емкости с краской и другой мусор. Толпа сопровождала их провокации криками: "Мы хотим идти, дайте нам дорогу!"

Кроме того, протестующие подожгли на проезжей части кучу мусора, которая продолжает тлеть и источать зловоние. Участок площади то и дело затягивает дым файеров, время от времени раздаются хлопки петард различной силы.

В результате полиция применила слезоточивый газ. Толпа ненадолго отошла от кордона, но как только газ рассеялся, хулиганы вернулись. Некоторые из них пытаются с разбегу разбить витрины магазина сотового оператора Orange.
Волна массовых протестов и беспорядков прокатилась сперва по США, а затем и по другим странам после того, как в Миннеаполисе погиб от рук полиции афроамериканец Джордж Флойд.

Состоялись акции протеста и во Франции. Так, 2 июня на улицы Парижа вышли, по оценкам правоохранителей, около 20 тысяч человек. Некоторые манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

На акциях в Париже вспоминают не только Флойда, но и 24-летнего чернокожего Адаму Траоре, который летом 2016 года умер, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодого человека убили полицейские. Нынешняя волна протестов вызвана в том числе требованием справедливого расследования причин и обстоятельств его гибели, а также несогласием с назначением повторной медицинской экспертизы.



Источник: ria.ru
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Комментарии ( 2 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 21:12
Полная bye будет когда китаец в замес попадёт
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:34
Чёрные мутят. Во времена,во нравы.
 
 

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