«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Июня
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.38 KZT
  • €1 = 456.67 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В США мужчина получил счёт на $1,1 млн за лечение от коронавируса

Просмотров:613 Опубликовано: Сегодня, 18:21
В США мужчина получил счёт на $1,1 млн за лечение от коронавируса
Фото: The Seattle Times
Майкл Флор боролся с COVID-19 рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссаку​​​​​​а недалеко от Сиэтла.

В США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на The Seattle Times.

Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина смог попрощаться с родными. У мужчины отказывало сердце, легкие и почки, однако он сумел выжить.

Теперь Майкл Флор получил счет, который больше напоминает книгу, потому что он занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.

Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней – еще в $2835 за каждые сутки.Еще примерно в $300 тысяч обошлись лекарства. Итоговая сумма за лечение составила $1 122 501,04.

При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Kain-Livesy
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Neo_454
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:49
Они его ВЫЛЕЧИЛИ!!! Как бы там ни было- он жив! Про наши подобные случаи кто нибудь из наших эскулапов может отчитаться?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
vbykov (Посетители) Сегодня, 19:41
"Капитализм, счастье, заШИбись"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • vbykov
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:35
Очередной осал капитализма.
Мы к этому идем или уже пришли?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика