Ещё 350 заболевших коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 2,3%.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 87 (3,0%)



Карагандинская область - 52 (3,3%)



Павлодарская область - 41 (10,7%)



город Алматы - 35 (1,1%)



Акмолинская область - 22 (10,7%)



Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%)



Атырауская область - 17 (1,3%)



Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%)



Жамбылская область - 9 (1,8%)



город Шымкент - 9 (0,8%)



Актюбинская область - 8 (1,5%)



Костанайская область - 8 (3,4%)



Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%)



Алматинская область - 7 (1,3%)



Кызылординская область - 7 (1,4%)



Мангистауская область - 4 (1,0%)



Туркестанская область - 3 (0,6%)



Всего в стране выявлено 15542 заболевших.