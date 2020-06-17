«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.68 KZT
  • €1 = 457.53 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ещё 350 заболевших коронавирусом зарегистрированы в Казахстане

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 07:19
Ещё 350 заболевших коронавирусом зарегистрированы в Казахстане
Фото из Сети интернет
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 350 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 87 (3,0%)

Карагандинская область - 52 (3,3%)

Павлодарская область - 41 (10,7%)

город Алматы - 35 (1,1%)

Акмолинская область - 22 (10,7%)

Западно-Казахстанская область - 21 (2,1%)

Атырауская область - 17 (1,3%)

Восточно-Казахстанская область - 12 (4,5%)

Жамбылская область - 9 (1,8%)

город Шымкент - 9 (0,8%)

Актюбинская область - 8 (1,5%)

Костанайская область - 8 (3,4%)

Северо-Казахстанская область - 8 (6,8%)

Алматинская область - 7 (1,3%)

Кызылординская область - 7 (1,4%)

Мангистауская область - 4 (1,0%)

Туркестанская область - 3 (0,6%)

Всего в стране выявлено 15542 заболевших.


Источник: coronavirus2020.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 11900
  • Vohazab
  • Pavelmwest
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 07:59
Прям сводка с войны. Может закроете эту тему?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика