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Инвесторы из Казахстана открывают сеть супермаркетов в Санкт-Петербурге

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 09:00
Инвесторы из Казахстана открывают сеть супермаркетов в Санкт-Петербурге
ФОТО: instagram.com/optima_supermarket_krg
Магазины будут располагаться в бывших помещениях ТД «Интерторг»

Летом в Санкт-Петербурге запустится торговая сеть Green, арендовавшая несколько бывших помещений закрытого ранее ретейлера «Интерторг», пишет «Коммерсант» в материале «Помещениям «Интерторга» наносят Green». Инвестором выступит казахстанская группа компаний, в которую входят дистрибьюторская компания «Сания» (зарегистрирована в Караганде), работающая с Efes Kazakhstan, Coca-Cola, Mareven Food Central (бренды «Роллтон», BigBon), и розничная компания ООО «Оптимальный». Она управляет двумя супермаркетами Optima в Караганде общей площадью 6,6 тыс. кв. м.

По информации издания, принадлежащее инвесторам ООО «Оптимальный» арендовало четыре бывших помещения сети Spar (входила в состав ТД «Интерторг»). «Гендиректор компании «Оптимальный» Алексей Кармалыга сообщил “Ъ”, что летом на их месте откроются магазины под брендом Green, каждый площадью около 2 тыс. кв. м. По его словам, ретейлер будет работать в среднем ценовом сегменте, а в ассортименте будет представлена собственная кулинария», - говорится в статье.

Товарооборот «Оптимального», по данным «Коммерсанта», превышает 1,4 млрд рублей. В планах компании также запуск гипермаркета на 8,5 тыс. кв. м.

До конца года Green собирается расшириться до 10–15 объектов в Петербурге, а в перспективе планирует выйти в другие регионы. «Нам был изначально интересен российский рынок. Поскольку в Петербурге после закрытия "Интерторга" освободилось большое число помещений, то мы решили начать с него», — пояснил изданию Кармалыга.

По мнению экспертов «Коммерсанта», «Green взял локации с высокой арендой, которую будет тяжело отбить».

Российское юрлицо ООО «Оптимальный», пишет «Коммерсант», принадлежит владельцу группы Александру Куприенко. По данным Forbes.kz, речь идет о карагандинском бизнесмене, который владеет, помимо перечисленного выше, компаниями, работающими в сфере недвижимости, девелопмента, оптовой торговли и ремонта автомобилей.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Pinochet
 Космос (Посетители) Сегодня, 09:16
Мы, как нищие на паперти, зазываем инвесторов, тем временем местный капитал бежит из страны. Финансы не обманешь, деньги чувствуют, где им лучше. Другими словами, казахстанский крупный бизнес не собирается вкладываться в свою экономику, т.е. там, где нет перспектив...
 
 

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