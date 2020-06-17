Обязательные прививки и отказ от них принял Парламент

Мажилис согласился с поправками, внесенными сенатом в проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие не только обязательную вакцинацию, но и право родителей отказаться от прививок, передает Liter.kz.
«Депутатами сената парламента внесены изменения и дополнения в проект Кодекса «О здоровья народа и системе здравоохранения», а также в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». Комитет по социально-культурному развитию предлагает согласиться с ними», — сообщила Аманжолова.
Напомним, что на прошлом заседании сенат внес в два проекта поправки в части отказа родителей от обязательных прививок. Кроме того, депутаты оставили в уголовном кодексе наказание, связанное с нарушением медицинских работников порядка проведения клинических исследований, однако, если последствия не привели к тяжелым, то наказание будет в рамках административного кодекса.
Также парламентарии внесли поправку, усложняющую процесс возбуждения уголовного дела на врачей. Теперь для этого будет недостаточно одного заявления, нужно будет еще приложить акты проверок и ревизий, проведенных уполномоченным госорганом.
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