Карантин на национальном уровне предлагают ввести в Казахстане

Партия «Ак жол» раскритиковала Минздрав РК за ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. Соответствующий депутатский запрос озвучен сегодня на пленарном заседании мажилиса, передает ИА «NewTimes.kz».



Фракция «Ак жол» обеспокоена тем, что в ряде регионов после снятия ограничений, произошел резкий рост заражений и смертности от коронавируса.



«К депутатам поступают жалобы с мест об отказах в госпитализации больных, невыполнение лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников. Заверения Минздрава о том, что «в среднем по стране» мест в клиниках и защитной экипировки хватает – вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями. Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их неподъемную в 15 тысяч тенге, при том, что многие выживают без доходов уже три месяца», — говорится в депутатском запросе.



Как отмечается, даже в Нур-Султане очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются не своевременно; аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана.



«Безусловно, большую роль в этом всплеске сыграло поведение самих людей, игнорирующих требования безопасности. Поэтому мы поддерживаем усиление карантина в наиболее тревожных регионах. Вместе с тем, эти тенденции показывают, что организация противодействия коронавирусу Минздравом и акиматами находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета (125 миллиардов тенге) и накопленный опыт первых месяцев», — заверяют депутаты партии.



В этой связи, фракция ДПК «Ак жол» просит правительство «принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники».



«Обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе - для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения. Также рассмотреть возможность введения дополнительных карантинных мер на национальном уровне», — просят мажилисмены.