В Атырау с 18 июня усиливают карантин

О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 10 мая 2020 года №44-ПГВР «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области»



Я, Главный государственный санитарный врач Атырауской области Жумагалиев Амантай Тулегенович, в соответствии со статьей 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее – КВИ) среди населения Атырауской области и с учетом ухудшения эпидемиологической обстановки, уровнем роста заболеваемости COVID-19 среди населения Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации.



2. С 23:00 часов до 06:00 объявляется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.



3. Передвижение граждан допускается с 06:00 часов до 23:00 на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.



Выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 м.



4. С 07.00 часов 18 июня 2020 года установить следующие временные ограничения с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер (согласно алгоритмам ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 г и №38 от 30.05.2020 г.):



1) перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;

2) отделениям ЦОН оказание услуг в онлайн режиме, услуги, которые невозможно оказать в онлайн режиме, осуществлять по записи (с 10.00 до 17.00 часов);

3) деятельность продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00 часов;

4) гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часов (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);

5) объекты общественного питания (рестораны/бары/кафе/столовые и другие) с количеством посетителей не более 30 человек одновременно,обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 21.00 часов;

6) непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины), с 10.00 до 21.00 часов; ремонт сотовых телефонов, другой техники, ателье, фотосалоны и т. д.

7) парикмахерские, салоны красоты, все виды услуг только по записи с 10.00 часов до 19.00 часов;

8) образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) с 09.00 до 16.00 часов;

9) спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей, с 10.00 до 21.00 часов;

10) фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, бассейны с 10.00 до 21.00 часов;

11) объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей, с 10.00 до 21.00 часов.



5. Акимату Атырауской области обеспечить запрет:



1) на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) на посещение общественных мест, в том числе площади, парки, скверы, набережные;

3) деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности;

4) деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей;

5) деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей;

6) деятельности и на посещение населением религиозных объектов;

7) деятельности развлекательных объектов (детские игровые центры, ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.);

8) деятельности компаний по оказанию кейтеринговых услуг;

9) деятельности по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха.



6. Акиматам города Атырау и районов:



1) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на объектах, осуществляющих свою деятельность, с применением к нарушителям мер, предусмотренных законодательством РК, с опубликованием в средствах массовой информации;



2) проведение дезинфекционных мероприятий в общественных местах и местах массовых скоплений людей согласно приложению №18 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года;



3) работу общественного транспорта с ограничением режима с 06:00 часов до 23:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований согласно приложению №15 ПГГСВ РК№37 от 22.05.2020 года.



7. Руководителям промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе с вахтовым режимом работы:



1) до 20 июня 2020 года разработать и предоставить в местный исполнительный орган план мероприятий по усилению санитарно-гигиенических мер на производственных объектах, в вахтовых городках, офисных и иных помещениях;

2) усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия на промышленных предприятиях и производственных объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом согласно приложению №21 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года.

3) перевести 80% работников на дистанционный режим работы.



8. Руководителю ФАО НК «КТЖ» Атырауское отделение магистральной сети обеспечить:



1) не допускать провожающих ( в необходимых случаях не более 1 человека) в здание железнодорожных вокзалов.



2) организовать отдельные коридоры для прибывающих и убывающих пассажиров (обеспечить отсутствие пересечения потоков).



9. Департаменту полиции Атырауской области обеспечить:



1) охрану карантинных, провизорных и инфекционных стационаров по COVID-19;

2) принятие административных мер воздействия в отношении нарушителей карантинных ограничительных мероприятий на территорий Атырауской области с публикацией в средствах массовой информации;

3) недопущение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому;

4) совместно с ответственными государственными органами в составе мониторинговых групп проводить работу по профилактике и пресечению нарушений карантинных ограничительных мер.



10. Управлению внутренней политики совместно с акиматами города и районов обеспечить:



1) информирование населения об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИ и социальных сетей;

2) обеспечить координацию СМИ в части освещения с учетом роста и развития эпидемиологической ситуации.



11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Главный Государственный санитарный врач Атырауской области А. Жумагалиев



Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.