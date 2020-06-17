«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Июня
+28...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 403.68 KZT
  • €1 = 457.53 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Атырау с 18 июня усиливают карантин

Просмотров:583 Опубликовано: Сегодня, 13:24
В Атырау с 18 июня усиливают карантин
Фото из Сети интернет
О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 10 мая 2020 года №44-ПГВР «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области» 

Я, Главный государственный санитарный врач Атырауской области Жумагалиев Амантай Тулегенович, в соответствии со статьей 150 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», в целях защиты жизни, здоровья людей и недопущения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией (далее – КВИ) среди населения Атырауской области и с учетом ухудшения эпидемиологической обстановки, уровнем роста заболеваемости COVID-19 среди населения Атырауской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить действие карантинных ограничительных мероприятий на территории города Атырау и Атырауской области до полной стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. С 23:00 часов до 06:00 объявляется полный запрет на передвижения граждан и автотранспорта в Атырауской области, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения, без посторонних лиц и членов семьи.

3. Передвижение граждан допускается с 06:00 часов до 23:00 на личном, служебном и общественном транспорте только в случаях, связанных с выходом на работу, приобретения продовольствия, лекарств, предметов первой необходимости, для получения услуг по разрешенным видам деятельности в непосредственной близости от места проживания, обращения за медицинской помощью по экстренным показаниям.

Выход из мест проживания и передвижения граждан допускается с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима и социальной дистанции 1,5-2 м.

4. С 07.00 часов 18 июня 2020 года установить следующие временные ограничения с соблюдением усиленных санитарно-эпидемиологических мер (согласно алгоритмам ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 г и №38 от 30.05.2020 г.):

1) перевод 80% сотрудников государственных органов  и организаций квазигосударственного сектора на дистанционную форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;
2) отделениям ЦОН оказание услуг в онлайн режиме, услуги, которые невозможно оказать в онлайн режиме, осуществлять по записи (с 10.00 до 17.00 часов);
3) деятельность продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00 часов;
4) гипермаркеты, супермаркеты и другие продуктовые магазины с 09.00 до 21.00 часов (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов);
5) объекты общественного питания (рестораны/бары/кафе/столовые и другие) с количеством посетителей не более 30 человек одновременно,обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 21.00 часов;
6) непродовольственные торговые объекты (торговые центры, торговые дома, магазины), с 10.00 до 21.00 часов; ремонт сотовых телефонов, другой техники, ателье,  фотосалоны и т. д. 
7) парикмахерские, салоны красоты, все виды услуг только по записи с 10.00 часов до 19.00 часов;
8) образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек) с 09.00 до 16.00 часов;
9) спортивные объекты (только на открытом воздухе) до 30 человек, без зрителей, с 10.00 до 21.00 часов;
10) фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны, бассейны с 10.00 до 21.00 часов;
11) объекты культуры для сотрудников до 30 человек, без зрителей, с 10.00 до 21.00 часов.

5. Акимату Атырауской области обеспечить запрет:

1) на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
2) на посещение общественных мест, в том числе площади, парки, скверы, набережные;
3) деятельности всех детских дошкольных организаций независимо от форм собственности;
4) деятельности загородных оздоровительных и пришкольных лагерей;
5) деятельности кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов, игорных заведений и других объектов с массовым скоплением людей;
6) деятельности и на посещение населением религиозных объектов;
7) деятельности развлекательных объектов (детские игровые центры, ночные клубы, кальянные, букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, антикафе, боулинг-центры и др.);
8) деятельности компаний по оказанию кейтеринговых услуг;
9) деятельности по организации праздников, в том числе туристических объектов, загородных зон отдыха.

6. Акиматам города Атырау и районов:

1) организацию работы мобильных групп по мониторингу и контролю за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на объектах, осуществляющих свою деятельность, с применением к нарушителям мер, предусмотренных законодательством РК, с опубликованием в средствах массовой информации;

2) проведение дезинфекционных мероприятий в общественных местах и местах массовых скоплений людей согласно приложению №18 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года;

3) работу общественного транспорта с ограничением режима с 06:00 часов до 23:00 часов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований согласно приложению №15 ПГГСВ РК№37 от 22.05.2020 года.

7. Руководителям промышленных предприятий, производственных объектов, в том числе с вахтовым режимом работы:

1) до 20 июня 2020 года разработать и предоставить в местный исполнительный орган план мероприятий по усилению санитарно-гигиенических мер на производственных объектах, в вахтовых городках, офисных и иных помещениях;
2) усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия на промышленных предприятиях и производственных объектах, включая порядок выезда (въезда) работников предприятий, работающих вахтовым методом согласно приложению №21 ПГГСВ РК №37 от 22.05.2020 года. 
3) перевести  80% работников на дистанционный режим работы.

8. Руководителю ФАО  НК «КТЖ» Атырауское отделение магистральной сети обеспечить: 

1) не допускать провожающих ( в необходимых случаях не более 1 человека) в здание железнодорожных вокзалов.

2) организовать отдельные коридоры для прибывающих  и убывающих пассажиров (обеспечить отсутствие пересечения потоков).

9. Департаменту полиции Атырауской области обеспечить:

1) охрану карантинных, провизорных и инфекционных стационаров по COVID-19;
2) принятие административных мер воздействия в отношении нарушителей карантинных ограничительных мероприятий на территорий Атырауской области с публикацией в средствах массовой информации;
3) недопущение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому;
4) совместно с ответственными государственными органами в составе мониторинговых групп проводить работу по профилактике и пресечению нарушений карантинных ограничительных мер.

10. Управлению внутренней политики совместно с акиматами города и районов обеспечить:

1) информирование населения об эпидемиологической ситуации, мерах профилактики и дополнительно принятых ограничительных мерах посредством СМИ и социальных сетей;
2) обеспечить координацию СМИ в части освещения с учетом роста и развития эпидемиологической ситуации.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Атырауской области А. Жумагалиев

Копирование, перепечатка и любое другое использование материалов сайта допускается только при наличии гиперссылки на azh.kz. Запрещено публиковать в пабликах ВК, Instagram.


Источник: azh.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kz1990
  • Freeman81
 Expert (Посетители) Сегодня, 14:42
80% вахтовиков на дистанционный режим работы?)))
 
-2
  • Freeman81
  • веснушка
 Не поддерживаю Поддерживаю
Алдияр (Посетители) Сегодня, 14:26
А что же наши??? Когда у нас буду введены меры?
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Expert
  • Freeman81
  • веснушка
 GuF (Посетители) Сегодня, 13:52
vbykov,
Днем спит ночью кайфует
 
-1
  • Алдияр
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Expert
  • kz1990
  • Freeman81
  • веснушка
 vbykov (Посетители) Сегодня, 13:40
Коронавирусом явно заражаются после 23.00 bravo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика