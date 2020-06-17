Детей до 16 лет можно зарегистрировать по месту жительства онлайн

В АО "Национальные информационные технологии" сообщили, что получить услугу онлайн-регистрации ребенка можно за 15 минут.



Родители ребенка, не достигшего 16 лет, могут зарегистрировать его по месту жительства онлайн на портале eGov.kz.



Как сообщил глава АО "Национальные информационные технологии" Асет Турысов, услуга разработана совместно с министерством внутренних дел Казахстана.



"Данная услуга даст возможность родителям самостоятельно прописывать своих детей, не обращаясь в ЦОН. Услуга достаточно проста и понятна, получить ее можно за 15 минут", - указал он.



Для регистрации ребенка на портале eGov необходимо выбрать во вкладке "Гражданство, миграция и иммиграция" услугу "Регистрация детей до 16 лет по месту жительства" и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".



Затем родителю нужно ввести ИИН своего ребенка для подтверждения родственной связи в информационной системе ЗАГС.



Как только придет подтверждение, нужно выбрать "Цель прибытия" и "Причину регистрации" из справочника. Там же надо указать, является ли родитель, заказывающий услугу, собственником жилья, где будет прописан ребенок.



Если пользователь является собственником, то отмечает соответствующее поле. Затем необходимо выбрать область или ввести регистрационный код адреса.



После этого запрос надо подписать ЭЦП либо при помощи одноразового пароля. При успешной обработке запроса от госоргана в личный кабинет придет уведомление об исполнении заявки.



Если пользователь не является собственником, отмечает поле "Я – не собственник". После он вводит ИИН собственника и адрес, затем начнется проверка в государственной базе данных "Регистр недвижимости" на зарегистрированные объекты.



После подтверждения заявка уходит на согласование собственнику. Затем пользователь подписывает запрос ЭЦП либо через одноразовый пароль. В итоге в личный кабинет пользователя придет уведомление об исполнении заявки.