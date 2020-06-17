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У меня коронавирус. Что делать?

Просмотров:611 Опубликовано: Сегодня, 15:55
У меня коронавирус. Что делать?
Фото из открытых источников
Инструкция для казахстанцев, которые имеют симптомы коронавируса, но не знают, что делать.

Многие казахстанцы, кто почувствовал недомогание в период пандемии коронавируса, начинают подозревать у себя COVID-19, как выясняется, неспроста, ведь симптомы вируса часто схожи с гриппом или ОРВИ. Очереди в клиники уже достигают нескольких десятков человек, что стоят в плотном потоке, нарушая дистанцию, подвергая себя и окружающих опасности. Как действовать в случае положительного диагноза на коронавирус и куда нужно обращаться, читайте в инструкции Liter.kz.

Если у вас легкие симптомы, такие как легкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило, необходимости нет. Соблюдайте самоизоляцию дома и следите за развитием симптомов. Следуйте рекомендациям властей в отношении самоизоляции.

Однако, если у вас появляются сложности с дыханием, а температура поднимается выше 38,5, надо вызывать врача скорой помощи по телефону 103, либо 1406 и рассказать о наличии риска, назвать симптомы. После госпитализации будет проведен тест на наличие COVID-19, в случае подтверждения у пациента заболевания, он будет госпитализирован, все люди, с кем контактировал заболевший, будут размещены на карантин.

Специально «утяжелять» свое состояние, чтобы к вам приехала скорая помощь, ни в коем случае нельзя.

Врач скорой помощи не назначит лечение, он лишь снимет симптоматику, выяснит, есть ли угроза для жизни, возьмет необходимые анализы, предложит госпитализацию, если она действительно необходима.

В каком случае требуется госпитализация?

Состояние пациента должен оценить врач. Согласно Постановления главного санврача РК Айжан Есмагамбетовой госпитализация в стационар необходима, если наблюдаются тяжелые симптомы — сложности с дыханием, несбиваемая высокая температура, а также если пациент относится к группам риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беременность).

Человека с подозрением на COVID-19 отправят в стационар. Все близкие родственники должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после последнего контакта с заболевшим.

Что делать, если у меня бессимптомная форма коронавируса?

Сегодня часто говорят о возможности «бессимптомного течения COVID-19» и многие подозревают, что уже перенесли вирус нового типа. По постановлению главного санврача РК, сегодня казахстанцев с положительным диагнозом КВИ без симптомов не госпитализируют. Они находятся на домашнем карантине и их проверяет участковый врач.

Если дома нет возможности изолироваться, тогда при первых появлениях симптомов пациента госпитализируют в инфекционный стационар.

Бессимптомные пациенты наблюдаются на протяжении 14 дней, в случае отсутствия КВИ, делается повторный тест и можно снова вернуться к обычной жизни.

«У меня никаких подозрений на коронавирус не было. На работе мы сдавали тест на КВИ второй раз, так как у нас коллега заболел и попал в больницу с поражением легких на 40%. В пятницу утром все поехали и сдали тест в клинике. Вечером в субботу наш HR сказала, что у меня положительный диагноз. Было рекомендовано уйти на удаленный режим работы и самоизолироваться. В этот же день я в приложении DamuMed назначил вызов врача на дом. Врачи связались со мной после обеда в воскресенье. В понедельник мой участковый позвонил и опросил меня. Врачи советовали только находится дома и внимательно следить за состоянием. Никаких лекарств от вируса пока нет, так что лечение в основном симптоматическое, а так как симптомов никаких нет, то и лечить нечего. Теперь сидим дома с женой», — рассказал Арман Исешев (ФИО изменено по просьбе автора).

Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники столицы перешли на теле-медицину: через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье, и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов, пациентов госпитализируют.

Что делать, если у меня симптомы коронавируса и я старше 65 лет?

Глава Управления здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова 17 июня на брифинге подчеркнула, что казахстанцы старше 65 лет относятся к группе с высоким риском.

Также к группе с высоким риском относятся казахстанцы с фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной системы, онкологическими заболеваниями, также лица после трансплантации органов.

«Они не должны заниматься самолечением. Необходимо сразу обратиться к своему участковому врачу», — рекомендовала Кисикова.

Если у меня нет никаких симптомов коронавируса, но я хочу сдать тест, куда мне обратиться?

Тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в филиалах Национального центра экспертизы, как в городах республиканского значения, так и в областных центрах. Тест на коронавирус методом ПЦР стоит 11 500 тенге. Для исследования в качестве биоматериала используется мазок из носоглотки и зева. Выдача результатов тестов составляет от 12 до 24 часов. Для того чтобы пройти тестирование, гражданам необходимо будет заранее зарегистрироваться, заполнив личные данные на сайте nce.kz.

Посещать лаборатории нужно в медицинских масках, соблюдая безопасную дистанцию. График приема анализов: с 8.30 до 16.00 (по местному времени), пять дней в неделю.

Полный список адресов и телефонов филиалов НЦЭ для прохождения тестирования на COVID-2019 по городам:

Нур-Султан: улица Желтоксан, 46, телефон: 8 (7172) 55-49-21 (возможно в порядке живой очереди);
Алматы: улица Жибек Жолы, 3, телефоны: 8 (7273) 82-35-65, 8-727-385-41-68 (возможно в порядке живой очереди);
Костанай: улица Аль-Фараби, 113, телефоны: 8 (7142) 54-44-18, 8 (7142) 54-74-10;
Кызылорда: улица Бектурганова, 10А, телефон: 8 (7242) 70-10-63;
Павлодар: улица Аймаутова, 2/5, телефоны: 8 (7182) 62-71-82, 8 (7182) 55-62-42;
Усть-Каменогорск: проспект Назарбаева, 17, телефон: 8 (7232) 52-56-78;
Талдыкорган: улица Сланова, 85А, телефоны: 8 (7282) 39-07-58, 8 (7282) 60-12-12;
Актобе: улица 8 Марта, 3, телефоны: 8 (7132) 50-67-31, 8 (7132) 53-85-56;
Актау: улица 1, микрорайон Больничный городок, телефоны: 8 (7292) 50-43-76, 8 (7292) 50-75-15;
Атырау: улица Бергалиева, 39А, телефоны: 8 (7122) 32-99-58, 8 (7122) 32-23-36;
Кокшетау: улица Кудайбердиева, 27, телефоны: 8 (7162) 26-61-27, 8 (7162) 26-56-39, 8 777-874-87-63;
Караганда: улица Алиханова, 2, телефоны: 8 (7212) 50-75-93, 8 (7212) 50-22-83;
Тараз: улица Айтеке би, 13, телефон: 8 (7262) 59-00-77;
Семей: улица Сеченова, 9, телефон: 8 (7222) 34-14-12;
Уральск: улица Нурпеисовой, 19, телефоны: 8 (7112) 51-15-72, 8 777- 619-15-60;
Шымкент: улица Майдантал, 4, телефоны: 8 (7252) 43-36-72, 8 (7252) 43-30-55 (возможно в порядке живой очереди).
Стоит отметить, что анализ на коронавирус также можно сдать в частных лабораториях.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:28
Если у вас легкие симптомы, такие как легкий кашель или небольшое повышение температуры тела, в обращении за медицинской помощью, как правило, необходимости нет. Соблюдайте самоизоляцию дома и следите за развитием симптомов.

А работодателя мое объяснение без больничного листа тоже устроит?!
 
 

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