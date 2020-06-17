В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"

Мужчина был объявлен в международный розыск, его подозревают в хищение денег вкладчиков.
В Москве задержали подозреваемого по делу о хищениях средств вкладчиков финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard", сообщает Polisia.kz.
29-летний подозреваемый Фролов был объявлен в международный розыск. В отношении него суд Нур-Султана заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
16 июня по запросу казахстанской полиции подозреваемого задержали в Москве и поместили в следственный изолятор.
"Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", – сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.
Уголовное дело расследует специальная следственно-оперативная группа МВД в Актобе.
Сейчас по делу установлены более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба превысила 20 млрд тенге.
Компании "Гарант 24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard" создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев. 30 апреля учредителя ТОО "Гарант 24" и руководителя "Еstate Ломбард" и "Выгодного займа" Аслана Мурзабекова экстрадировали из Молдовы в Казахстан.
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