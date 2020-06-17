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В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:44
В Москве задержали подозреваемого по делу о создании финансовой пирамиды "Гарант-24"
Фото из Сети интернет
Мужчина был объявлен в международный розыск, его подозревают в хищение денег вкладчиков.

В Москве задержали подозреваемого по делу о хищениях средств вкладчиков финансовых пирамид "Гарант 24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard", сообщает Polisia.kz.

29-летний подозреваемый Фролов был объявлен в международный розыск. В отношении него суд Нур-Султана заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

16 июня по запросу казахстанской полиции подозреваемого задержали в Москве и поместили в следственный изолятор.

"Благодаря взаимодействию полицейских Казахстана и России, Фролов будет экстрадирован в нашу страну и предстанет перед правосудием", – сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

Уголовное дело расследует специальная следственно-оперативная группа МВД в Актобе.

Сейчас по делу установлены более 15 тысяч потерпевших, сумма ущерба превысила 20 млрд тенге.

Компании "Гарант 24", "Выгодный займ" и "Estate Lombard" создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев. 30 апреля учредителя ТОО "Гарант 24" и руководителя "Еstate Ломбард" и "Выгодного займа" Аслана Мурзабекова экстрадировали из Молдовы в Казахстан.


Источник: informburo.kz
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