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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев: Завтра правительство огласит новые меры по стабилизации эпидобстановки

Просмотров:1061 Опубликовано: Вчера, 19:55
Токаев: Завтра правительство огласит новые меры по стабилизации эпидобстановки
Фото: zakon.kz
Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой.

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев анонсировал меры по стабилизации эпидемиологической ситуации и расширению масштабов тестирования, сообщает zakon.kz.

Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования, - написал Президент в twitter.

Qasym-Jomart Toqayev

@TokayevKZ
· 1 ч
Азаматтардың карантин режимін жаппай сақтамауы салдарынан к/вирус індетінің таралу қаупі күшейіп тұр. Дегенмен, Үкіметтің бақылауында. Ертең Үкімет эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруға байланысты және тестілеу ауқымын кеңейту туралы шараларды жариялайды.


Qasym-Jomart Toqayev

@TokayevKZ
Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 9 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 00:22
Ну Ну,
Баланыз Ақтауда ма?

Астанада медицина наверно получше нашей, столица все ж. И такая обстановка.
Мысль, лишь бы все здоровы были, пережить это время.
У нас затишье, не сравнить с Астаной и Алматы, лишь бы обошлось.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Алдияр (Посетители) Вчера, 23:53
Ну Ну,

к врачу не попасть, ни скорая ни участковые не приходят, на тел звонки не отвечают, знаю не по наслышке, почти вся родня контактные


Но упоротые дриопитеки будут продолжать говорить о том, что нет никакого вируса, насмотревшись видосиков на ютубе, цель которых исключительно рекламой впарить им жвачку и кокаколу...
 
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  • kz1990
  • Expert
 Ну Ну (Посетители) Вчера, 23:38
О каком расширении тестирования идет речь, когда уже зараженные и контактные не могут сдать тесты, в Астане неимоверные очереди, к врачу не попасть, ни скорая ни участковые не приходят, на тел звонки не отвечают, знаю не по наслышке, почти вся родня контактные
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Алдияр (Посетители) Вчера, 23:16
Абвгд,

В видео собраны почти все фрики лженауки. Что ещё может сказать об этом видео образованный или хотя бы думающий человек?
 
-2
  • Алдияр
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Вчера, 22:56
https://youtu.be/6wogge97Sp4
Что скажет на это Сан.Врач?
 
-5
  • Алдияр
  • Альберт
  • Lucis
  • Замир
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Вчера, 22:00
@TokayevKZ
· 1 ч
Азаматтардың карантин режимін жаппай сақтамауы салдарынан к/вирус індетінің таралу қаупі күшейіп тұр. Дегенмен, Үкіметтің бақылауында. Ертең Үкімет эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруға байланысты және тестілеу ауқымын кеңейту туралы шараларды жариялайды.
Хорошее кино lol президент должен нам гарантировать благополучие и благосостояние,а на деле. Комментирует невесть что.Хорошо быть президентом наверное. umnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Guz
  • Expert
  • Pontilimo1980
 tolk (Посетители) Вчера, 21:43
А почему министр здравозранения не соблюдал?
 
-3
  • watlow
  • Guz
  • tolk
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Алдияр
  • GuF
 Multiverse (Посетители) Вчера, 20:04
Коты об ситуации.
Самолично каждый может убедиться, в супермаркетах можно редко кого в маске встретить!
 
 

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