Токаев: Завтра правительство огласит новые меры по стабилизации эпидобстановки

Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой.



Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев анонсировал меры по стабилизации эпидемиологической ситуации и расширению масштабов тестирования, сообщает zakon.kz.



Ситуация с коронавирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остается непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования, - написал Президент в twitter.



Qasym-Jomart Toqayev

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@TokayevKZ

· 1 ч

Азаматтардың карантин режимін жаппай сақтамауы салдарынан к/вирус індетінің таралу қаупі күшейіп тұр. Дегенмен, Үкіметтің бақылауында. Ертең Үкімет эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыруға байланысты және тестілеу ауқымын кеңейту туралы шараларды жариялайды.





Qasym-Jomart Toqayev

✔

@TokayevKZ

Ситуация с к/вирусом из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства. Завтра оно огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования.