Из-за коронавируса ослабло лечение других болезней - ВОЗ

Из-за усиления при лечении коронавирусной инфекции многие страны прервали или сократили лечение неинфекционных заболеваний. Это может привести к опасным последствиям, предупредил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Я получил много вопросов от журналистов о том, какое влияние пандемия оказывает на разные аспекты здоровья и благополучия людей. Данные, которыми мы располагаем, вызывают обеспокоенность. (...) В европейском регионе 68 процентов стран сообщили о приостановлении услуг по ведению неинфекционных заболеваний из-за пандемии. Было частично или полностью прервано предоставление 66 процентов услуг по ведению пациентов с артериальной гипертензией и 58 процентов услуг по ведению пациентов, страдающих диабетом или его осложнениями", - заявил Клюге на онлайн-брифинге.



По его словам, в Нидерландах на 25 процентов снизились показатели диагностики рака. В нескольких странах была приостановлена работа программ скрининга на рак.



"В Испании число случаев лечения инфаркта миокарда на базе отделения кардиологии снизилось на 40 процентов по сравнению с данными на период до начала эпидемии. Мы также стали свидетелями 60-процентного сокращения показателей выявления туберкулеза, что приводит к позднему началу лечения и росту смертности от этой болезни", - указал Клюге.



По его словам, в некоторых странах было прервано оказание услуг по иммунизации населения. Ряд других стран столкнулся со снижением показателей охвата.



"В Великобритании охват детского населения вакциной против кори, паротита и краснухи к середине апреля упал на 20 процентов. Эта задержка должна быть устранена. Мы должны в срочном порядке возобновить безопасное предоставление этих и других жизненно важных услуг. Создав при этом безопасные условия как для медработников, так и для пациентов", - заключил он.



Главный экономист ВОЗ Мелитта Джакаб указала на другую проблему.



"Люди не обращаются за медицинскими услугами, даже если они доступны, потому что боятся инфекции. Поэтому обеспечение инфекционного контроля необходимо во всех медучреждениях с помощью стандартных процедур. Это может включать в себя разделение пациентов, разделение проходов через учреждение и раздельное использование медоборудования", - пояснила она.



По ее словам, очень важно четкое информирование населения не только об использовании услуг по лечению коронавируса, но и об условиях остальных медицинских услуг. Также важно убедить людей в их безопасности.