Как распознать пневмонию, рассказали в Минздраве

Ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы распознать пневмонию, спровоцированную коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Динагуль Баешева пояснила, что необходимо отличать признаки поражения верхних дыхательных путей от пневомнии. Первое, как и все вирусные инфекции, сопровождаются повышением температуры, появлением кашля, и першением в горле.



Говоря о признаках пневомнии, Динагуль Баешева уточнила, что в данном случае речь идет о коронавирусной инфекции.



"Первым делом все должны научиться уметь считать число дыхательных движений в одну минуту. Оно должно быть не более 24 в одну минуту. Очень важным является определение насыщения крови человека кислородом. В норме показатель должен быть не ниже 95, это определяется пульсоксиметром. И следующий показатель - это число сердечных сокращений. По ним мы и определяем, есть ли дыхательная недостаточность, определяем, есть ли у пациента пневмония", - пояснила ведущий инфекционист.



Далее степень тяжести пневмонии определяется лабораторными данными, в том числе рентгенологическими исследованиями и компьютерной томографией.



Ранее сообщаелось, что в больницы Нур-Султана поступает по 500 человек в день, каждый второй - с пневмонией.