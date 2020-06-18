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Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ

Просмотров:327 Опубликовано: Сегодня, 18:48
Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сотрудники Антикоррупционной службы мониторят соцсети и родительские группы в WhatsApp в преддверии ЕНТ. Уже выявлены случаи, когда неизвестные граждане за деньги обещают обеспечить детям положительные результаты на тестировании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 21 июня по всей стране стартует Единое национальное тестирование.

Чтобы обеспечить открытость и объективность сдачи теста, Министерство образования и науки во всех регионах страны создало рабочие группы, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса "Адалдық алаңы" и сотрудники Антикоррупционной службы. Основной целью данной группы будет мониторинг за "чистотой" проведения тестирования.

"Сейчас агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджере WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты на ЕНТ.

В связи с этим агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы", - предупредили в агентстве.

В случае если граждане столкнулись с такими незаконными предложениями, необходимо позвонить в антикоррупционный сall-center 1424.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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None None (Посетители) Сегодня, 20:30
WhatsApp невозможно мониторить, если ты не состоишь в этой группе. Так же как и телеграмм. Сквозное шифрование.
 
 

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