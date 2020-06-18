Родительские WhatsApp-чаты отслеживают перед ЕНТ

Сотрудники Антикоррупционной службы мониторят соцсети и родительские группы в WhatsApp в преддверии ЕНТ. Уже выявлены случаи, когда неизвестные граждане за деньги обещают обеспечить детям положительные результаты на тестировании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С 21 июня по всей стране стартует Единое национальное тестирование.
Чтобы обеспечить открытость и объективность сдачи теста, Министерство образования и науки во всех регионах страны создало рабочие группы, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса "Адалдық алаңы" и сотрудники Антикоррупционной службы. Основной целью данной группы будет мониторинг за "чистотой" проведения тестирования.
"Сейчас агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджере WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты на ЕНТ.
В связи с этим агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы", - предупредили в агентстве.
В случае если граждане столкнулись с такими незаконными предложениями, необходимо позвонить в антикоррупционный сall-center 1424.
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