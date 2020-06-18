На Украине новорождённым мальчикам начали давать имя Зеленский

Семья из Закарпатской области Украины назвала новорожденного мальчика в честь президента страны. Вот только ребенок не стал Владимиром, его имя — Зеленский. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления Министерства юстиции. В ведомстве также назвали самые популярные имена среди новорожденных украинок и украинцев.



Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский,

— отмечается в сообщении на странице Минюста в Facebook.



Знает ли украинский лидер об этом интересном факте, не уточняется. Девочек же иногда называют Алисами, Оливиями, Амелиями, Ванессами, Глориями, Элинами, Элифами, Маргаритами.



Самыми распространенными именами среди мальчиков являются Александр, Богдан, Давид, Даниил, Максим, Матвей, Ярослав. Новорожденных малышек чаще всего называют Аннами, Полинами, Софиями, Юлиями и Евами, добавили «360».



Ранее «Ридус» писал о том, что семья во Владимирской области дала имя сыну Путин. Позже у него родился брат Шойгу, названный в честь министра обороны.



Журналист из Египта Моамен Мухтар, проживающий в Каире, также решил назвать своего сына в честь российского лидера и при этом в качестве имени выбрал фамилию президента.