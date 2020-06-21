В Минздраве ответили на критику ПЦР-тестирования

Директор филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жанар Сулейменова высказалась по поводу критики в соцсетях касательно ПЦР-тестирования.



«В последние 3 дня на просторах Интернета звучит: «Тестирование ‒ это самая большая проблема, с которой сталкивается население». Однако критикуя лаборатории в неспособности выполнять тесты, прошу обратить внимание: в стране мощность лабораторий за 3 месяца выросла от 6000 до 30000 тестов в сутки и почти 1 млн тестов в месяц, хотя изначально исследования выполняли исключительно лаборатории Национального центра экспертизы. Однако в настоящее время в тестировании участвуют частные медицинские лаборатории (Олимп, Инвиво, Инвитро и другие); часть медицинских организаций запустили также тестирование. В целом по стране работает более 50 лабораторий. Сейчас нет конкуренции, нет монополии, все лаборатории взялись помогать стране в обеспечении тестирования», - написала Жанар Сулейменова в Facebook.



По ее словам, сотрудники вирусологических и ПЦР лабораторий уже 3 месяца работают в суточном режиме (метод ПЦР является дорогостоящим методом диагностики, комплектация кадрами была невысокой, так как не было никогда столь высокой потребности в тестировании) соответственно, все лаборанты, владеющие методом, были подключены к работе.



«Бессонные ночи, большая нагрузка; ведь выделение нуклеиновой кислоты ручным методом является очень сложной и кропотливой работой, высокий риск при работе с инфицированным материалом. Коллеги-лаборанты тихо и покорно работают, не говорят о проблемах, и уже 3 месяца несут огромную нагрузку, инфицируются, получают лечение и снова становятся в строй. Подготовить лаборанта, умеющего хорошо работать с дозатором и правильно капать за короткий срок, невозможно, только практический опыт. На самое скорое выполнение анализов затрачивается время от 6-8 часов работы. ПЦР-анализ - это не общий анализ крови или биохимия крови; это сложный процесс, требующий выделения нуклеиновой кислоты, а затем увеличения копий для того, чтобы уловить частицы генетического материала вируса», - подчеркнула Жанар Сулейменова.



Вместе с тем, она отметила, что техническое состояние оборудования в лабораториях было изначально требующим замены и закупа нового и не высокой мощности.



«Выпуск оборудования на заводах также требует времени и процедур планирования и закупа; кроме того, требуется профилактическое обслуживание; а при непрерывном использовании увеличивается износ. Так и сейчас оборудование выходит из строя и требует замены запасных частей и ремонта, а это всегда отражается на пропускной способности лаборатории. Лаборатории должны соблюдать санитарный режим и требования к биобезопасности, соответственно, должны проводить планово санитарную обработку в целях исключения накопления вирусных частиц на рабочих поверхностях и исключения контаминации влекущие «ложноположительные результаты», и несмотря на высокую потребность сегодня в тестировании - лаборатории не могут не закрыться на плановую обработку», - подчеркнула Сулейменова.



«В последние дни почему-то все забыли, что лабораторный тест назначается медицинским работником при клинических показаниях либо эпидемиологом в рамках противоэпидемических мероприятий, но сейчас каждый назначает себе и сдаёт в 2 или 3 лабораториях подряд при планировании бизнес-встреч на вечер; при появлении головной боли или волнения; при приезде из другого города и выходе на работу, подключая знакомых для ускорения и требуя продвижения выхода результата из лаборатории. Лабораторный тест на коронавирусную инфекцию утратил значение специфического диагностического теста и становится некоторым пропускным билетом. Предлагаю всем задуматься, что тем самым создаётся недоступность теста населению, нуждающемуся в этом момент в определении тактики лечения и оказании медицинской помощи», - заключила она.