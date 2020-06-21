За сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 446 заболевших коронавирусной инфекцией.



Прирост составил 2,7%.



В разрезе регионов:

город Алматы - 66 (2,0%)

Карагандинская область - 61 (3,4%)

город Нур-Султан - 53 (1,7%)

город Шымкент - 32 (2,6%)

Западно-Казахстанская область - 30 (2,7%)

Восточно-Казахстанская область - 28 (7,6%)

Северо-Казахстанская область - 26 (15,1%)

Туркестанская область - 23 (4,1%)

Акмолинская область - 22 (7,7%)

Актюбинская область - 20 (3,4%)

Павлодарская область - 20 (4,5%)

Жамбылская область - 19 (3,3%)

Атырауская область - 16 (1,2%)

Костанайская область - 14 (5,0%)

Алматинская область - 8 (1,4%)

Кызылординская область - 8 (1,5%)



Всего в стране выявлено 17225 заболевших.

