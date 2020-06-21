Школьника не пустили на ЕНТ в Нур-Султане

В Нур-Султане не пустили на ЕНТ одного из абитуриентов из-за высокой температуры, передает ИА «NewTimes.kz» с ссылкой на «Хабар 24».
У одного из абитуриентов столицы была высокая температура. По этой причине его не впустили в аудиторию сдавать ЕНТ. В Национальном центре тестирования заверили, что он сможет сдать тестирование в другой день.
Напомним, что сегодня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. В первый день примут участие 6,5 тысяч абитуриентов. Всего в этом году желание сдать ЕНТ изъявили 131 тысяча человек.
Как сообщает пресс-служба МОН РК, в целях безопасности тестируемые проходят пять этапов дезинфекции. Помимо этого в каждой аудитории находятся не более 10-18 человек, тогда как раньше – по 50.
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