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"Ситуация очень напряжённая". В Атырау нет мест в больнице для пациентов с COVID-19

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 14:48
"Ситуация очень напряжённая". В Атырау нет мест в больнице для пациентов с COVID-19
Фото © AFP 2019 / MARVIN RECINOS
Для разгрузки инфекционного стационара в туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек

НУР-СУЛТАН, 21 июн — Sputnik. В Атырауской области растет количество больных с коронавирусной инфекцией, ежедневно по 20-30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. Об этом сообщает управление здравоохранения Атырауской области.

Отмечается, что областная больница №2 рассчитана на 180 коек, но сейчас в ней проходят лечение около 200 пациентов. Поэтому в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек.

С воскресенья для разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят около 15-20 пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщил глава управления здравоохранения региона Нурлыбек Кабдыкапаров.

"Очень напряженная ситуация. Несмотря на это, медработники осматривают и занимаются лечением всех поступивших, среди них есть и тяжелобольные, которых мы направляем в реанимационные отделения и инфекционные стационары. Все врачи работают в штатном режиме", - сообщил Кабдыкапаров.

По его словам, решается вопрос с нехваткой мест.

Он подчеркнул, что регион не испытывает проблем с лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Они имеются в достаточном количестве.

Главврач снял на видео, как поступают пациенты с коронавирусом

Глава управления призвал соблюдать санитарные требования, воздержаться от посещения общественных мест, надевать маски и чаще мыть руки.

По последним данным, в Атырауской области выявили 1 386 случаев коронавируса, выздоровели 1 064, скончались – 3.




Источник: sputniknews.kz
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