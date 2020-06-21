"Ситуация очень напряжённая". В Атырау нет мест в больнице для пациентов с COVID-19

Для разгрузки инфекционного стационара в туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек
НУР-СУЛТАН, 21 июн — Sputnik. В Атырауской области растет количество больных с коронавирусной инфекцией, ежедневно по 20-30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. Об этом сообщает управление здравоохранения Атырауской области.
Отмечается, что областная больница №2 рассчитана на 180 коек, но сейчас в ней проходят лечение около 200 пациентов. Поэтому в Махамбетской туберкулезной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек.
С воскресенья для разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят около 15-20 пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщил глава управления здравоохранения региона Нурлыбек Кабдыкапаров.
"Очень напряженная ситуация. Несмотря на это, медработники осматривают и занимаются лечением всех поступивших, среди них есть и тяжелобольные, которых мы направляем в реанимационные отделения и инфекционные стационары. Все врачи работают в штатном режиме", - сообщил Кабдыкапаров.
По его словам, решается вопрос с нехваткой мест.
Он подчеркнул, что регион не испытывает проблем с лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Они имеются в достаточном количестве.
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Глава управления призвал соблюдать санитарные требования, воздержаться от посещения общественных мест, надевать маски и чаще мыть руки.
По последним данным, в Атырауской области выявили 1 386 случаев коронавируса, выздоровели 1 064, скончались – 3.
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