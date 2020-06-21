Испытания казахстанской вакцины против коронавируса на людях планируют начать в сентябре

С 15 мая учёные проводят доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины против Covid-19, сообщает informburo.kz
Кандидатную инактивированную вакцину против Covid-19 планируют исследовать на людях в сентябре, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.
По его словам, с 15 мая учёные проводят доклинические испытания кандидатной инактивированной вакцины против коронавируса.
«На трёх платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против коронавирусной инфекции. Первая инактивированная вакцина – вирус нейтрализован под воздействием химических веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список», – сообщил Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что на сегодня проверены безопасность, иммуногенность кандидатной инактивированной вакцины на линейных мышах.
«23 июня будут исследованы токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне-июле 2020 года исследуют острую токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, а также иммуногенность на хорьках и золотистых сирийских хомяках. В июле-августе исследования пройдут на приматах, в сентябре 2020 года – выход на клинические испытания», – отметил глава МОН.
12 июня в Жамбылской области стартовало строительство биофармацевтического завода по производству вакцин при НИИ проблем биологической безопасности. Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.
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