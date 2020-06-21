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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алматинец снял на видео, как из машины сдаёт тест на КВИ

Просмотров:212 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Алматинец снял на видео, как из машины сдаёт тест на КВИ
Скриншот видеозаписи
Алматинец Сергей Плотников показал, как выглядит процесс сдачи теста на коронавирус, не выходя из машины, передает BaigeNews.kz.

Мужчина уточнил, что пройти тестирование ему необходимо было по работе, так как заболел один из сотрудников.

"Я не был в контакте и в офисе давно не появлялся, но сказали всем сдать. Вот сейчас еду сдавать тест на коронавирус на аль-Фараби – Фурманова. Стоит он 15500", – комментирует Сергей.

На кадрах видно, что при подъезде к пункту приема анализов образовалась очередь. Автор съемки не уточнил, сколько времени ему пришлось провести в ожидании. А вот процедура прохождения самого теста, судя по видео, прошла очень быстро. Сначала один из медработников выдал мужчине номерок и спиртовую салфетку, затем подошел другой и взял уже сами пробы – мазок из гортани, а затем из носа.

"Щекотно и как-то неприятно. А в целом пойдет, ничего страшного, не переживайте", – поделился он ощущениями.

Результат ПЦР-теста был готов на следующий день. Сергей Плотников сообщил, что у него все в порядке – тест показал отрицательный результат.



Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Freeman81
  • kz1990
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 19:08
И так примерно в день 200 человек ..
И так 15.000 × 200= 3.000.000 тенге в день

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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