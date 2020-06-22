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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Семьи, воспитывающие больше семи детей, начнут получать повышенное пособие с 1 июля

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Семьи, воспитывающие больше семи детей, начнут получать повышенное пособие с 1 июля
Фото из Сети интернет
С начала 2020 года пособие для многодетных получили почти 400 тысяч казахстанских семей.

С 1 июля 2020 года семьям, воспитывающим более семи детей, увеличат размер пособия для многодетных, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения.

13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым устанавливаются размеры пособий для семей, имеющих восемь и более детей:

для семьи с 8 детьми – 88 896 тенге;
с 9 детьми – 100 008 тенге;
с 10 детьми – 111 120 тенге;
с 11 детьми – 122 232 тенге;
с 12 детьми – 133 344 тенге;
с 13 детьми – 144 456 тенге;
с 14 детьми – 155 568 тенге;
с 15 детьми – 166 680 тенге;
с 16 детьми – 177 792 тенге.

Территориальные департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции утвердили решения с увеличенными размерами пособия (1092 дела).

"Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более, чем до достижения 23 лет)", – говорится в сообщении Минтруда.

С начала года в Казахстане отдельное пособие для многодетных получили почти 400 тысяч семей.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pinochet
  • Василий Кравчук
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 13:32
Pinochet,
Цитата: Pinochet
это размеры выплаты на каждого ребенка или за всех?

если на каждого то мы наверно переехали в другую страну lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:30
это размеры выплаты на каждого ребенка или за всех?
 
 

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