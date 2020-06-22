Семьи, воспитывающие больше семи детей, начнут получать повышенное пособие с 1 июля

С начала 2020 года пособие для многодетных получили почти 400 тысяч казахстанских семей.
С 1 июля 2020 года семьям, воспитывающим более семи детей, увеличат размер пособия для многодетных, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения.
13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым устанавливаются размеры пособий для семей, имеющих восемь и более детей:
для семьи с 8 детьми – 88 896 тенге; с 9 детьми – 100 008 тенге; с 10 детьми – 111 120 тенге; с 11 детьми – 122 232 тенге; с 12 детьми – 133 344 тенге; с 13 детьми – 144 456 тенге; с 14 детьми – 155 568 тенге; с 15 детьми – 166 680 тенге; с 16 детьми – 177 792 тенге.
Территориальные департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции утвердили решения с увеличенными размерами пособия (1092 дела).
"Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более, чем до достижения 23 лет)", – говорится в сообщении Минтруда.
С начала года в Казахстане отдельное пособие для многодетных получили почти 400 тысяч семей.
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