Романтик не удался. Предложение руки и сердца обернулось пожаром

Молодая парочка скрылась с места происшествия.



В Шымкенте парень решил сделать необычное предложение руки и сердца возлюбленной. Однако, стал виновником пожара, сообщает zakon.kz.



По информации "Отырар", это произошло в полночь с 19 на 20 июня.



Между христианским и мусульманским кладбищами парень выложил из лепестков алых роз сердечко и обставил свечками. А для убедительности своих намерений поджег еще и фейерверк.



Горячее предложение руки и сердца стало причиной серьезного пожара сухостоя. Один из салютов упал в сухую траву у кладбища и огонь моментально распространился по погосту. Смотритель кладбища позвонил в пожарную службу.



К месту возгорания был направлен один противопожарный расчет, огнеборцы за считанные минуты справились с огнем. Площадь возгорания составила примерно 50 квадратных метров. Молодая парочка скрылась с места происшествия.